Tragedia sfiorata in tribuna ad Halle, il direttore: “Ci scusiamo, non era mai accaduto”

Un cartellone pubblicitario si è staccato dal secondo anello della tribuna e ha colpito una signora presente nel settore inferiore. È accaduto ad Halle, nell’ATP 500 di preparazione a Wimbledon dove è presente anche Jannik Sinner, durante il match tra Alexander Zverev e Marcos Giron. La donna, 62enne, per fortuna non ha avuto gravi ripercussioni e ha lasciato l’impianto sulle sue gambe, tenendo soltanto una borsa di ghiaccio sul collo gentilmente offerta da Zverev.

A tornare sull’accaduto è stato Ralf Weber, direttore del Terra Wortmann Open, che si è subito scusato per quanto successo. “Non si è mai verificato nulla di simile nei nostri 32 anni di storia del torneo. Ci rammarichiamo profondamente dell’incidente”, ha dichiarato Weber in una nota ufficiale. “Una spettatrice del TERRA WORTMANN OPEN ha avuto un colpo di fortuna durante il match di singolare di Alexander Zverev. Sul 5-2 del primo set, un banner pubblicitario si è staccato dal livello superiore e ha colpito la 62enne di Halle, seduta nel livello inferiore. Fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni ed è riuscita a lasciare lo stadio da sola dopo lo spavento, con un impacco di ghiaccio sul collo che le era stato offerto da Alexander Zverev. È stata comunque trasportata in ospedale ad Halle per motivi di sicurezza”, prosegue poi il direttore del torneo nella nota.

Il comunicato si conclude poi: “Non si è mai verificato nulla di simile nei nostri 32 anni di storia del torneo. Ci rammarichiamo profondamente dell’incidente. Sospettiamo che il rumore dei tamburi contro le balaustre abbia causato l’allentamento delle viti. Questo non deve accadere e ci scusiamo”. Per farsi “perdonare” Weber ha deciso di offrire un abbonamento per il prossimo anno come risarcimento. La donna si è comunque recata in ospedale e tutta l’organizzazione si è preoccupata di informarsi sulle sue condizioni di salute nelle ore seguenti.