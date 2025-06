Il sopravvissuto alla strage del 15 marzo: “L’esercito israeliano sparava sui feriti che chiedevano aiuto”

Asaad al-Nasasra, 47 anni, è stato uno dei pochi soccorritori sopravvissuti all’attacco dell’esercito israeliano contro ambulanze e altre veicoli di soccorso dello scorso 15 marzo, in cui sono stati uccisi 15 tra medici e soccorritori. Una strage prima negata e poi confessata dalle forze armate di Tel Aviv. In una testimonianza riportata dal quotidiano inglese Guardian, Nasasra ha raccontato come alcuni paramedici fossero sopravvissuti all’aggressione iniziale ma sono poi stati freddati dai soldati israeliani mentre chiedevano aiuto.

Nasasra era alla guida di una delle due ambulanze inviate da Rafah dopo che un convoglio composto da altre ambulanze, un camion dei pompieri, veicoli del ministero della Salute e un’auto delle Nazioni Unite era stato inviato in precedenza per recuperare i corpi di due paramedici e altre vittime di un attacco aereo israeliano. “Il nostro collega Al-Nasasra era nella stessa ambulanza del suo collega Rifat Radwan, che ha filmato il video poi recuperato sul suo telefono, che mostra il loro veicolo attaccato dai soldati israeliani”, ha affermato Nebal Farsakh, portavoce della Mezzaluna rossa.

“Al-Nasasra e Radwan sono stati bersagliati da intensi che tutti hanno sentito nella registrazione e ai colpi d’arma da fuoco ancora più pesanti che sono continuati in seguito”, racconta Farsakh. “Al-Nasasra si è riparato a terra, sul retro dell’ambulanza.”Ha cercato di nascondersi e di proteggersi il più possibile, scavandosi una buca nel terreno. Il corpo di Mohammed al-Heila, un altro operatore umanitario ucciso, era sopra di lui”. Secondo il racconto, Heila era gravemente ferito e lo ha abbracciato prima di morire. Dopo glo spari, Nasasra ha sentito i soldati israeliani avvicinarsi ai veicoli. Alcuni paramedici erano ancora vivi e feriti, ma gridavano chiedendo aiuto. “I soldati israeliani si sono avvicinati molto e poi li ha sentiti sparare a tutti quelli che erano ancora vivi”, ha affermato Farsakh.

Nasara sarebbe stato inizialmente risparmiato perché creduto morto. Quando i militari si sono resi conto che era ancora vivo, un soldato gli ha puntato un fucile alla testa. Parlando in ebraico, Nasasra ha implorato di salvargli la vita, dicendo che sua madre era una cittadina palestinese di Israele. “Ha detto ai soldati: ‘Non sparate. Sono israeliano ‘”, riferisce la Mezzaluna rossa. I soldati decisero di risparmiarlo, ha detto Farsakh. Alla fine fu costretto a spogliarsi e gettato in un fosso. La croce rossa palestinese afferma che il paramedico credeva di essere in procinto di venire ucciso. Nasasra è stato invece arrestato. Per due settimane non si sono avute più notizie, è stato rilasciato il 29 aprile, dopo la crescente pressione internazionale seguita alla notizia che era ancora vivo e detenuto. La Croce rossa ha affermato che, per 37 giorni, Nasasra è stata picchiato e torturato sotto la custodia israeliana.