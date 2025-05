Sparatoria in un parco a Philadelphia, 2 morti e almeno 9 feriti

Due persone sono state uccise e almeno altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta lunedì sera, durante una festa di giovani al Fairmount Park di Philadelphia, a conclusione del weekend lungo per il Memorial Day. Lo riportano i media statunitensi. Secondo quanto ha dichiarato la polizia, la sparatoria in Lemon Hill Drive è avvenuta intorno alle 22.30. Le vittime sono un uomo ed una donna, mentre i feriti, tra i quali tre adolescenti di 15, 16 e 17 anni, sono tutti in condizioni stabili. Un’altra persona è stata portata in ospedale dopo essere stata investita da un’auto nel caos. Dopo la sparatoria Fairmount Park – che era affollato di famiglie e gruppi per i tradizionali barbecue – è stato chiuso al pubblico per permettere le indagini da parte della polizia che ancora non ha diffuso informazioni su arresti o eventuali sospetti.