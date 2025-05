Donald Trump ordina la riapertura del carcere di Alcatraz: ospiterà “i criminali più spietati”

Donald Trump ha annunciato di aver ordinato la ricostruzione e la riapertura del carcere di Alcatraz, la famigerata prigione federale su una piccola isola della California chiusa sessant’anni fa. Il carcere ospiterà “i criminali più spietati e violenti d’America”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social, aggiungendo che la struttura sarà “sostanzialmente ampliata”.

Secondo l’US Bureau of Prisons, Alcatraz chiuse i battenti nel 1963 a causa degli elevati costi di gestione, dopo essere stata aperta per 29 anni, e ora è un’attrazione turistica.

Un antidoto (costoso) ai “giudici radicalizzati” – Il presidente Usa ha dichiarato di aver maturato l’idea a causa delle frustrazioni nei confronti dei “giudici radicalizzati” che hanno insistito affinché coloro che vengono deportati ricevano un giusto processo. Alcatraz, ha detto, è da tempo un “simbolo di legge e ordine. Sapete, ha una lunga storia”

Un portavoce del Bureau of Prisons ha dichiarato in un comunicato che l’agenzia “rispetterà tutti i decreti presidenziali”. La direttiva di Trump è l’ultima mossa nel suo tentativo di riformare modalità e luoghi di detenzione dei prigionieri federali e dei detenuti migranti. Riaprire Alcatraz sarà probabilmente costoso e difficile da realizzare.

Il carcere è stato chiuso nel 1963 a causa delle infrastrutture fatiscenti e degli alti costi di riparazione e rifornimento della struttura vista la sua posizione sull’isola al largo di San Francisco, poiché tutto, dal carburante al cibo, doveva essere trasportato via mare. Adeguare la struttura agli standard moderni richiederebbe ingenti investimenti in un momento in cui il Bureau of Prisons sta chiudendo alcune carceri per problemi infrastrutturali simili.

Detenuti celebri e il film di Eastwood – La prigione era conosciuta come ‘The Rock’ e ha ospitato alcuni dei criminali più famosi del Paese, fra cui il gangster Al Capone e George Kelly, noto come ‘Machine Gun’. Da tempo parte dell’immaginario culturale, è stata oggetto di numerosi film, tra cui The Rock con Sean Connery e Nicolas Cage.

Nei 29 anni in cui è rimasta aperta, secondo l’Fbi 36 uomini hanno tentato 14 fughe separate, quasi tutti sono stati catturati o non sono sopravvissuti al tentativo. La struttura è nota per le evasioni quasi impossibili, a causa delle forti correnti e delle fredde acque del Pacifico che la circondano. Il destino di tre detenuti in particolare – John Anglin, suo fratello Clarence e Frank Morris – è oggetto di dibattito ed è stato rappresentato nel film del 1979 Fuga da Alcatraz con Clint Eastwood. L’isola di Alcatraz è oggi un importante sito turistico gestito dal National Park Service ed è stata dichiarata monumento storico nazionale