Mark Baumer (1983-2017) è stato un poeta, scrittore e attivista ambientalista americano.

Nel corso della sua breve vita, tra molte altre cose, Baumer ha attraversato a piedi gli Stati Uniti portando i propri averi in un carrello della spesa, ha scritto cinquanta libri in un anno ed è stato arrestato per essersi incatenato davanti a una fabbrica in segno di protesta. Nel 2016 iniziò una seconda attraversata a piedi degli Stati Uniti, questa volta scalzo, per richiamare attenzione al cambiamento climatico. Baumer è morto tragicamente il 21 gennaio 2017, investito da un’automobile in Florida.

La distinzione tra pubblico e privato, personale e politico non aveva senso per Baumer, che viveva fedele ai propri principi in qualsiasi ambito si trovasse e senza mai scendere a compromessi. Allo stesso modo, la distinzione tra poesia e prosa, tweet e diario privato si fa labile nella sua opera. La poeta Mary-Kim Arnold scrive che “Baumer sfuma i confini tra vita e arte con un’intenzionalità sostenuta dal proprio codice etico”. Per questo motivo, propongo in questa selezione un paio di testi tratti da Holiday Meat, teoricamente un libro in prosa e vincitore del premio Quarterly West Novella nel 2015, ma che a mio avviso si colloca pienamente nella tradizione americana dei prose poems. Gli altri testi sono tratti da You Are Beautiful When You Watch Me Sleep, autopubblicato nel 2016, e da The One On Earth (2021), raccolta postuma di scritti curata da Blake Butler e Shane Jones.

A.A.

In una città colma di milioni di impiegati e

miliardi di dollari, Paul voleva essere uno

della mischia anche se era capace solo di

essere un rametto masticato dal gregge.

*

Si sviluppò un rumore dietro ai denti di Paul.

Andò dalla medica e chiese cosa fosse.

La medica gli guardò in bocca e disse

«il mormorio temporaneo della solitudine»

*

Tutto nel mondo ride in silenzio tranne

l’oggetto umano.

(da Holiday Meat)

***

Mi

Sa

Che

Voglio

Qualcosa

Che

Non

So

È

Una

Sensazione

Astratta

Non

So

Dire

Se

Sono

Una

Porta

Girevole

In

Questo

Momento

O

Incinta

Quella

Coi

Capelli

A

Noleggio

Dovette

Ridare

Indietro

I

Capelli

A

Noleggio

(da You Are Very Beautiful When You Watch Me Sleep)

***

Questa poesia è stata rifiutata dal Beloit Poetry Journal

una persona / in televisione / è stata pagata / per dire a tutti / che i loro soldi / potevano / diventare grandi / io sono andato / su internet / a guardare / immagini / di / soldi grandi / ma / dopo poco / guardavo / immagini / di / frigoriferi senza marca / poi / era / notte / un uomo / guardava / una partita / sportiva / a casa mia / avevo / troppa paura / di chiedergli / perché / fosse / a casa mia / o se / se ne sarebbe / mai / andato / sembrava / improbabile / che avrebbe / mai / smesso / di / guardare / lo sport / ogni tanto / l’uomo / sembrava triste / perché / cose brutte / accadevano / nello sport / inoltre / aveva una dieta / molto malsana / gli piaceva / l’unto / più che ai bambini / quasi tutti i suoi soldi / non erano / grandi / e / non importava loro / se / fossero / spesi / per / sport / unto / o / bambini / anni dopo / scoprii / che aveva avuto / un website prolifico / ma / quando / comparve / a casa mia / il suo sito / non era / aggiornato

(da The One On Earth)