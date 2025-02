Il caso Clostebol che ha riguardato Jannik Sinner, terminato a sorpresa con l’accordo per una squalifica di 3 mesi, ha scosso il mondo del tennis. “Ho paura dopo quello che è successo”, dice infatti la numero 1 del ranking femminile, Aryna Sabalenka, dichiarando di non riporre fiducia nel sistema antidoping del tennis e di esserne “molto spaventata“. La bielorussa non ha voluto commentare la squalifica dell’altoatesino, ma ha svelato di essere diventata molto accorta su certe situazioni per paura di commettere qualche passo falso che violi le rigide regole antidoping dello sport.

“Prima non mi importava di lasciare il mio bicchiere d’acqua e andare in bagno in un ristorante e ora non berrò più dallo stesso bicchiere d’acqua“, ha annunciato Sabalenka ai giornalisti prima del Dubai Duty Free Tennis Championships. “Cominci a pensare che se qualcuno ha usato una crema su di te e tu risulti positiva, ti attaccheranno e non ti crederanno o cose del genere. Diventi semplicemente troppo spaventato dal sistema. Non vedo come potrei fidarmi”.

Anche la numero 5 al mondo Jessica Pegula, finalista all’Us Open 2004 e membro del Wta Player Council, sostiene che la gestione dei recenti casi antidoping riguardanti tennisti di alto livello come Jannik Sinner e Iga Swiatek abbia fatto notare al mondo intero che “il processo non funziona. La mia reazione è che da qualsiasi parte tu stia, il processo non assomiglia per nulla a un processo. Non prendono in considerazione diversi fattori e inventano la loro sentenza. Non capisco davvero come questo sia giusto per gli atleti, c’è così tanta incoerenza“.