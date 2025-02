Era arrivata all’lamentando fitte fortissime al petto, ma dopo la visita in pronto soccorso era stata rimandata a casa. Ma quel farmaco potrebbe aver solodovuto a. Per la condizione non rilevata, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dei medici, con l’accusa di omicidio colposo per la morte di romana, che lavorava come attrice di teatro, morta in ospedale a 28 anni il 2 marzo 2024, due giorni dopo essere stata dimessa. Sul caso la Procura aveva aperto un’inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo, poi ci sono state le iscrizioni nel registro degli indagati. Stando all’ipotesi degli inquirenti la donna è stata stroncata da un infarto legato a una, un’infiammazione del tessuto muscolare del cuore che ne ha causato il decesso.

Una perizia – eseguita dal medico legale Luigi Cipolloni – aveva confermato la morte per infarto. Secondo questa relazione, la patologia sarebbe già stata rintracciabile negli esami fatti in ospedale, che indicavano chiaramente che la ragazza soffriva di una patologia cardiaca. L’ipotesi è che il risultato delle analisi fatte in pronto soccorso – che hanno riscontrato livelli alti di troponina, indice di problemi cardiaci – e il tracciato dell’Ecg siano stati letti ed esaminati rettolosamente e senza la dovuta attenzione. Da lì, le dimissioni e la prescrizione di un antidolorifico che però non c’entra niente con le terapie per problemi cardiaci. A 48 ore dal mancato ricovero la ragazza aveva chiesto di nuovo l’intervento del 118: durante il tragitto la giovane donna ha avuto un primo attacco cardiaco ma dopo essere arrivata in ospedale (sempre l’Aurelia Hospital) è morta.

Carocci aveva studiato recitazione e aveva partecipato a diversi titoli in scena in teatri importanti della Capitale come il Marconi e il Brancaccio. In uno dei suoi ultimi spettacoli era stata Biancaneve, in una rivisitazione in commedia delle principesse Disney. Tra gli altri spettacoli che l’hanno vista protagonista anche L’Orlando furioso e Dondolo di Samuel Beckett.