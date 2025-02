Nella notte un bambino di quattro mesi è morto a seguito di un incidente stradale. Nel pomeriggio il neonato, nato ad ottobre, era nell’auto guidata dalla madre: il veicolo è finito fuoristrada per cause ancora da accertare. Sia il bambino che la mamma sono stati trasportati in codice rosso in eliambulanza all’ospedale di Parma, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La madre è grave.