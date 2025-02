Dopo la storica medaglia d’oro conquistata dall’Italia nel parallelo a squadre miste, si arricchisce il bottino azzurro ai Mondiali di sci di Saalbach: Federica Brignone ottiene la medaglia d’argento nel SuperG. La valdostana ha disputato una grandissima gara, ma Venier è riuscita a far meglio di soli 10 centesimi con una parte centrale precisissima. Prestazione opaca per Sofia Goggia, con qualche sbavatura sul percorso che non le ha permesso di raggiungere il podio e ha chiuso in quinta posizione.

“Fare bene in un grande evento del nostro sport è speciale. Sono orgogliosa, sicuramente non era un SuperG nelle mie corde. – ha ammesso Brignone ai microfoni di Rai Sport poco dopo la discesa – Mi sono detta di aprire il gas. Non c’era una curva che chiudeva, serviva velocità. È una bella emozione. Sentivo parecchia pressione, tutti si aspettavano qualcosa da me e anche io mi aspettavo di fare qualcosa di grande. Sono contenta della mia manche, ho fatto qualche sbavatura, ma è andata bene. Sono contenta e ringrazio il mio team perché l’avvicinamento è stato bello.” Brignone ha di fatto perso l’oro nel secondo intermedio. Lì, dopo un salto, c’è un lungo tratto di scorrimento, per alcuni metri addirittura in salita. E Venier in quel frangente è stata imprendibile per tutte. Grande attesa per Lindsey Vonn, che però ha inforcato col braccio una porta all’inizio della gara, e si è fermata.