L’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna è stato assolto dall’accusa di calunnia e minacce ai danni di un dipendente. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare di Roma con la formula “perché il fatto non sussiste”. Minenna aveva scelto il rito abbreviato. Secondo l’accusa Minenna, difeso dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri, aveva minacciato il dipendente “prospettandogli un male ingiusto, per costringerlo a compiere atti contra ius”.