L’Olympique Lione ha annunciato ufficialmente la nomina di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del club fino al 30 giugno 2027. I mesi tragici al Milan sono già dimenticati: un mese dopo il suo surreale esonero nel corso del match a San Siro contro la Roma, il tecnico portoghese ha già trovato una nuova squadra. E non si trova nemmeno in una brutta posizione: il Lione, che ha esonerato Pierre Sage dopo l’eliminazione in Coppa di Francia contro una squadra di quinta divisione, è già agli ottavi di Europa League ed è sesto in campionato, ma a soli 4 punti dal Monaco terzo. L’obiettivo principale affidato a Fonseca è proprio quello di qualificarsi alla prossima Champions League. Farà il suo debutto contro il Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi: subito un big match.

Una missione che stava fallendo in rossonero, ma che evidentemente in Francia ritengono alla portata del tecnico portoghese. “Questa scelta, presa all’unanimità da John Textor e da tutta la dirigenza sportiva, rientra nella volontà di dare all’Olympique una forte ambizione, sia sulla scena nazionale che europea”, si legge nella nota attraverso la quale è stata data l’ufficialità dell’arrivo di Fonseca. Il Lione anzi ricorda i suoi successi in panchina: “Allenatore esperto, 51 anni, Paulo Fonseca si è costruito una solida reputazione in Europa grazie ai suoi numerosi successi e al suo approccio tattico esigente. Dopo aver vinto la Supercoppa portoghese con l’FC Porto nel 2013 e la Coppa del Portogallo con il Braga nel 2016, l’allenatore portoghese ha avuto un periodo di successo allo Shakhtar Donetsk dove ha vinto tre doppiette Coppa-Campionato (2017, 2018, 2019) e una Supercoppa ucraina nel 2017″.

Il comunicato prosegue: “Paulo Fonseca ha poi preso le redini dell’As Roma tra il 2019 e il 2021 prima di unirsi al Losc nel giugno 2022. Durante le sue due stagioni al Lille, si è distinto per uno stile di gioco offensivo e spettacolare, unanimemente salutato come uno dei più attraenti nella L1. Più di recente ha allenato il Milan, dove ha continuato a crescere ai massimi livelli europei”, spiega il Lione. La parentesi in rossonero in realtà è stata un film horror, ma in Francia hanno ancora negli occhi lo spettacolo del Lille allenato da Fonseca. Per questo hanno voluto puntare su di lui a Lione. L’ex tecnico del Milan sarà affiancato nei suoi compiti da uno staff composto da Paulo Ferreira (allenatore in seconda), Antonio Ferreira (preparatore dei portieri), Paulo Mourao (preparatore atletico), Nelson Duarte (analista video) e Jorge Maciel e Damien Della Santa, già presente in questa stagione.