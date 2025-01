La Roma non sbaglia e stacca il biglietto per i playoff di Europa League grazie alla vittoria per 2-0 con l’Eintracht Francoforte. Gol di Angelino e di Shomurodov. La Roma chiude la prima fase al 15esimo posto con 12 punti e ora attende il sorteggio dei playoff, dove se la vedrà con una tra Ferencvaros e Porto. Ma un avversario vale l’altro per Claudio Ranieri: “Andiamo passo dopo passo senza promettere nulla. Daremo sempre il massimo, siamo in un momento di crescita e dobbiamo continuare così”, commenta a fine gara. Anche perché l’allenatore giallorosso ora deve gestire un’altra grana: la situazione di Leandro Parades.

Il centrocampista argentino è stato sostituito da Ranieri a metà del secondo tempo e ha avuto una reazione furiosa: prima ha lanciato i guanti nervosamente, poi ha preso a calci una bottiglietta e e ne ha scagliata un’altra a terra. Un nervosismo che pare non avere una spiegazione: il cambio con Cristante era logico in una situazione tranquilla, con i giallorossi già in vantaggio. Paredes evidentemente è condizionato da pensieri extra-campo: si rincorrono le voci su un suo possibile ritorno in Argentina al Boca Juniors.

La Roma ora deve pensare però ai play-off. Un eventuale passaggio agli ottavi di finale potrebbe spalancare le porte a un clamoroso derby con la Lazio, che ha chiuso prima (19 punti come l’Athletic Bilbao ma con una migliore differenza reti) la fase a girone unico, nonostante la sconfitta per 1-0 di giovedì sera sul campo del Braga. “Un possibile stracittadina con la Roma? Questa è una competizione meravigliosa, d’ora in poi troveremo tutte squadre di altissimo livello”, osserva Marco Baroni a fine partita, aggiungendo che durante i playoff “staremo alla finestra, poi ci sarà da battersi forte a prescindere dall’avversario che capiterà”.

La classifica finale di Europa League

Passano agli ottavi: Lazio, Athletic Bilbao, Manchester Utd, Tottenham, Eintracht Francoforte, Lione, Olympiakos, Glasgow Rangers.

Passano ai playoff: Bodo Glimt, Anderlecht, Fcsb, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, Az Alkmaar, Midtjylland, Royale Union Saint-Gilloise, Paok Salonicco, Twente, Fenerbache.