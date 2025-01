Tra i passeggeri del volo American Eagle 5342, operato da Psa Airlines con un jet Crj-700 per conto di American Airlines, c’erano diversi atleti e allenatori del pattinaggio Usa, tutti di ritorno – insieme a famigliari e allenatori – dal National Development Camp, evento che era stato organizzato insieme all’US Figure Skating Championships a Wichita, in Kansas. Tra loro anche i campioni del mondo di pattinaggio artistico in coppia della squadra nazionale russa, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. La 52enne Shishkova e la 55enne Naumov sono i vincitori dei Campionati del mondo del 1994, sono anche diventati medaglie d’argento e di bronzo ai campionati mondiali di pattinaggio di coppia, hanno vinto un premio d’argento e quattro di bronzo ai Campionati europei e hanno vinto la finale del Gran Premio dell’Unione Internazionale di Pattinaggio della stagione 1995/96. Dopo aver terminato la carriera, erano diventati allenatori e vivevano negli Stati Uniti dal 1998. Di loro al momento non si ha nessuna notizia. “Siamo devastati da questa indicibile tragedia e abbiamo le famiglie delle vittime nei nostri cuori – si legge in una nota della federazione di pattinaggio US Figure Skating – continuiamo a monitorare la situazione e rilasceremo altre informazioni appena saranno disponibili”.

(immagine tratta da video)