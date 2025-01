Usa due parole: “Disordinata” e “disattenta”. Così Alessandro del Piero definisce la prestazione della Juventus contro il Benfica nell’ultima giornata di Champions League. I bianconeri di Thiago Motta hanno perso 2-0 e ora ai playoff rischiano di incrociare il Milan o il Psv. Ma al di là degli scenari futuri, è quanto visto in campo a preoccupare l’ex capitano: durante il collegamento dallo Stadium per Sky, Del Piero pare quasi in imbarazzo. Prova a non essere molto duro, ma non riesce a salvare quasi nulla di questa Juve: “Due sconfitte di fila e subite in modo così duro…”, sottolinea riferendosi anche al ko in campionato con il Napoli.

Secondo Del Piero, “in Europa gli altri sono stati più bravi”. La Juventus di Thiago Motta, insomma, non sarebbe all’altezza delle avversarie di Champions: è una squadra a cui “manca qualcosa già da prima e deve essere aiutata dall’allenatore… ha tanta buona volontà, ma poca qualità“. La leggenda bianconera aggiunge: “Serve compattezza dell’ambiente e di società che deve stare vicina alla squadra”. Ma dallo studio di Sky arriva l’affondo di Fabio Capello, che tira in ballo direttamente Thiago Motta: “Hai detto che era disordinata… ma come puoi pretendere che cambiando 6 calciatori potesse essere ordinata? I giocatori della Juve fanno il compitino. Sembra che l’allenatore non voglia lasciarli liberi di esprimersi e loro abbiano paura di disubbidire gli ordini impartiti”.

Del Piero a quel punto ammette qual è il suo punto di vista: “Certo che con un centrocampo un po’ più solido avrebbe migliorato la situazione…. ma è ovvio che se cambi tanto dai meno certezze a tutti”. L’ex capitano conclude spiegando qual è a suo avviso la ricetta per uscire da questa situazione: “Il discorso secondo me è capire se avere tutti allo stesso livello cambiando formazione così da tenere tutti sulla corda, oppure dare un’ossatura. Io credo che in questo momento la seconda è la cosa migliore“. Un consiglio indiretto a Thiago Motta.