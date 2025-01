La nuova Champions League arricchisce tutti, anche se in maniera differente. Chiaramente il guadagno per le squadre che si sono già qualificate agli ottavi è maggiore, ma non è da da meno anche il bottino dei club che disputeranno playoff, considerando comunque che persino le formazioni già eliminate, come il Bologna, hanno ottenuto un premio di consolazione non irrisorio. I rossoblù infatti terminano la loro avventura in Champions League sfiorando i 35 milioni di euro complessivi.

Il colpaccio lo ha fatto l’Inter, ossia la squadra con il secondo incasso complessivo più alto di tutte: i nerazzurri superano infatti i 90 milioni di euro, dietro solamente al Liverpool che ha guadagnato 99 milioni di euro. L’Inter vanta un market pool migliore persino a quello di Real Madrid, Barcellona e Arsenal. È anche per questo motivo che le casse nerazzurre possono godersi un bel tesoretto da depositare nelle proprie casse. Questo nuovo format garantisce introiti decisamente superiori rispetto alle precedenti edizioni. Un esempio? L’Inter nell’anno della finale di Champions League aveva incassato in totale 101,2 milioni di euro. La passata stagione, in totale, i milioni erano stati 65. Comunque, anche le altre 3 italiane che giocheranno i playoff non se la passano male: tutte superano i 60 milioni di euro. Per l’Atalanta sono 67, oltre 66 per la Juventus e poco più di 61 per il Milan.

Champions League, gli incassi complessivi per le italiane dopo la prima fase

– Inter – 90.63 milioni di euro (13.3 dai risultati sul campo, 11.7 dal bonus piazzamento, 11 per il passaggio agli ottavi)

– Atalanta – 67.08 milioni di euro (10.5 dai risultati sul campo, 9.23 dal bonus piazzamento, 1 per il passaggio ai play-off)

– Juventus – 66.42 milioni di euro (8.4 dai risultati sul campo, 5 dal bonus piazzamento, 1 per il passaggio ai play-off)

– Milan – 61.37 milioni di euro (10.5 dai risultati sul campo, 8.05 dal bonus piazzamento, 1 per il passaggio ai play-off)

– Bologna – 34.92 milioni di euro (4.2 dai risultati sul campo, 2.65 dal bonus piazzamento)