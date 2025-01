Il Garante della privacy ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e di Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, le società cinesi che forniscono il servizio di chatbot DeepSeek. La decisione è stata presa dopo la risposta delle società alle richieste di informazioni del Garante, arrivata giovedì e “il cui contenuto”, si legge in una nota dell’Autorità, “è stato ritenuto del tutto insufficiente”. Già da martedì l’app di DeepSeek risultava non più scaricabile dagli store di Apple e Google: restava accessibile la versione web, che ora sarà a sua volta bloccata.

“DeepSeek è il software di intelligenza artificiale relazionale, progettato per comprendere ed elaborare le conversazioni umane, che introdotto di recente sul mercato mondiale in pochi giorni è stato scaricato da milioni di persone“, ricorda il Garante nel comunicato. “Contrariamente a quanto rilevato dall’Autorità”, prosegue, “le società hanno dichiarato di non operare in Italia e che ad esse non è applicabile la normativa europea. L’Autorità, oltre a disporre la limitazione del trattamento, ha contestualmente aperto un’istruttoria“, informa ancora la nota.

Due anni fa il Garante aveva preso lo stesso provvedimento anche nei confronti di ChatGpt, l’Ia relazionale sviluppata dalla società statunitense OpenAI, che allora aveva appena esordito sul mercato. Il 20 dicembre scorso, al termine dell’istruttoria, l’Autorità ha irrogato nei confronti di OpenAI sanzioni per un totale di 14 milioni di euro, per aver utilizzato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGpt senza aver prima individuato un’adeguata base giuridica, nonché per aver violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi.