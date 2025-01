“Se c’è uno scontro? Senz’altro con chi ha fatto l’esposto sì!”. Il presidente del Senato risponde così alle domande sul caso Almasri a margine del convegno per i 30 anni di Alleanza Nazionale. Dopo Giorgia Meloni è Ignazio La Russa adesso a puntare il dito contro l’avvocato Luigi Li Gotti, l’autore della denuncia per favoreggiamento e peculato in concorso che ha fatto scattare l’iscrizione nel registro degli indagati per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. “Da un lato è uscito questo ‘non-avviso di garanzia’, dall’altro persino chi ha fatto l’esposto ha detto ‘no no è un atto dovuto’, quasi che temano le conseguenze ovvie, nella valutazione degli italiani, di questo attacco al presidente del Consiglio”, ha aggiunto La Russa.

La seconda carica dello Stato tira nuovamente in ballo Li Gotti, come già fatto dalla stessa premier nel video sui social con il quale annunciava di essere indagata nell’ambito della vicenda legata alla scarcerazione e al rimpatrio in Libia di Almasri. “Non dedico un secondo a quanto La Russa ha detto”, ha replicato l’avvocato che ha alle spalle trent’anni di politica con la destra (tra Movimento sociale e Alleanza Nazionale, proprio come La Russa) e poi il passaggio a Italia dei valori. “Sono stato per oltre venti anni sotto minaccia di Totò Riina che voleva la mia morte”, sottolinea Li Gotti che, in passato, è stato il difensore di noti pentiti come Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo. “Figuriamoci se mi preoccupo di queste parole anche se arrivano dalla seconda carica dello Stato. Per me sono qualificabili a livello di un fiato“, conclude.