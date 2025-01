Durante il Kumbh Mela, il più grande raduno religioso al mondo, nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, una ressa improvvisa ha causato la morte di almeno 39 persone e il ferimento di centinaia di fedeli. L’incidente si è verificato sulle sponde del fiume Sangam, dove milioni di pellegrini si erano radunati per il bagno rituale nella città di Prayagraj, nell’Uttar Pradesh. Secondo le prime ricostruzioni, la folla si è accalcata quando migliaia di devoti hanno cercato di raggiungere il punto d’incontro tra il Gange e lo Yamuna per immergersi nelle acque sacre. “Poco dopo la mezzanotte eravamo vicini al Sangam, aspettando l’alba per il bagno rituale”, racconta una sopravvissuta. “Molti dormivano, quando all’improvviso siamo stati travolti da una massa di persone”. Le testimonianze parlano di momenti di confusione totale: la pressione dei fedeli ha fatto crollare le transenne e ha travolto quelli che si trovavano più avanti. La giornata di Mauni Amavasya, considerata particolarmente propizia per la purificazione, aveva attirato un numero di pellegrini superiore al previsto. Anche migliaia di sadhu, gli asceti indù, stavano accedendo all’area sacra, contribuendo all’affollamento.

Un testimone citato dalla Reuters ha confermato la presenza di almeno 39 cadaveri in un obitorio locale, mentre fonti della polizia parlano di “oltre 30 morti e 60 feriti”. L’ospedale di Prayagraj ha già ricevuto 35 corpi, ma si teme che il numero possa aumentare. Sui social indiani si moltiplicano le critiche per la gestione dell’evento. Molti accusano le autorità di non aver predisposto misure di sicurezza adeguate. Il primo ministro Narendra Modi ha espresso il suo cordoglio su X, dichiarandosi “Estremamente triste” e augurando le “più sentite condoglianze ai fedeli che hanno perso i loro cari” . Il Kumbh Mela, che si svolge ogni 12 anni e durerà fino al 26 febbraio, prevede l’arrivo di oltre 400 milioni di pellegrini. Per molti devoti, il bagno rituale rappresenta la possibilità di liberarsi dal ciclo delle rinascite (moksha). Quasi 150 milioni di persone hanno già partecipato, tra cui il ministro della Difesa Rajnath Singh e il ministro dell’Interno Amit Shah e celebrità come Chris Martin dei Coldplay.