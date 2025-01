Un siparietto di mercato che è già virale sui social. L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha condotto una trattativa in treno. Ripreso da un passeggero, il dirigente dei brianzoli era al telefono con il ds dell’Inter, Piero Ausilio, nel tentativo di convincerlo a ottenere il prestito del giovane difensore nerazzurro Palacios: “Ti prego prestaci Palacios. Noi lasciamo stare il Tucu (Correa), tu mi presti Palacios e hai l’ospitalità”.

Solo pochi giorni fa, Galliani aveva definito il momento chiave della consueta sessione di calciomercato invernale: “Potrebbe durare anche solo una settimana, tanto si decide tutto negli ultimi due giorni”. E così pare essere. Dopo il cambio in panchina con l’arrivo di Bocchetti e la sconfitta contro il Genoa, la situazione per il club biancorosso non è affatto semplice. Ultimo in classifica con 13 punti e sole 2 vittorie in 22 giornate di campionato. La lotta per la salvezza sarà durissima. Per queste ragioni ora, l’obiettivo numero uno dell’Ad è Tomas Palacios dell’Inter. L’accordo per il prestito sembra ormai vicinissimo, a maggior ragione dopo il passaggio di Pablo Mari alla Fiorentina.