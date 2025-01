È giunto a Shengjin, in Albania, il pattugliatore Cassiopea della Marina Militare italiana che trasporta i 49 migranti salvati nel fine settimana in acque internazionali a sud di Lampedusa. La nave è entrata in porto alle 7.30. A bordo si trovano bengalesi (in maggioranza), egiziani, ivoriani e gambiani, i quali saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità.

Non è affatto detto che possano tutti rimanere in Albania, e non solo per i pronunciamenti dei giudici. Dovranno infatti passare dall’hotspot “italiano” per lo screening sanitario. Se saranno riscontrate condizioni di vulnerabilità, torneranno subito in Italia, come è avvenuto in qualche caso nei due precedenti trasferimenti in Albania, in ottobre e novembre scorsi.

Per coloro che rimarranno saranno avviate le operazioni di identificazione, che in passato sono durate lunghe ore. La destinazione finale è il campo di Gjader, nell’entroterra albanese, dove i migranti attenderanno l’esito della domanda di asilo. Coloro ai quali la richiesta verrà respinta saranno trasferiti nel Cpr, sempre all’interno del campo, dove è stata allestita anche una piccola prigione, per chi dovesse commettere reati.

Tutto questo, ovviamente, sempre che i giudici italiani non li facciano rientrare.