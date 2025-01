Tensione in Aula alla Camera mentre era in corso il dibattito sulle mozioni sul conflitto a Gaza. “Mi scuso per l’interruzione. La notizia appena arrivata è un avviso di garanzia per Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi a proposito della vicenda Almasri. Perché era chiaro fin dall’inizio che non era un cavillo burocratico, era chiaro fin dall’inizio”, ha detto il deputato di Avs, Nicola Fratoianni. La temperatura a Montecitorio è salita, i parlamentari del centrodestra hanno rumoreggiato. “State buoni”, ha detto ancora Fratoianni. “Domani c’è l’informativa urgente” dei ministri Piantedosi e Nordio, ha sottolineato il presidente di turno della Camera, Giorgio Mulè (FI). “Consiglierei un pò di relax ai colleghi della destra, che tendono all’agitazione. Io – ha detto ancora Fratoianni – parlo di quel che voglio sia attinente alla materia e, siccome parliamo della Cpi, la notizia di un avviso di garanzia alla presidente del Consiglio, al ministro della Giustizia e al ministro dell’Interno è perfettamente attinente al dibattito che stiamo facendo. Imparate ad ascoltare”