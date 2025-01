Si chiama Claudia Chessa la turista italiana di 18 anni originaria di Arzachena precipitata dalla finestra della stanza al quarto piano di un hotel a Malta, dove si trovava in vacanza con il fidanzato. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio, nella zona di Paceville, un’area nota per la movida dell’isola. La ragazza è attualmente ricoverata in gravi condizioni al policlinico Mater Dei, ma non sarebbe in pericolo di vita. La caduta è stata parzialmente attutita da un tendone, ma la giovane ha riportato una frattura alla schiena ed è in attesa di un nuovo intervento chirurgico. Il padre della ragazza, Silvano Chessa, ha riportato le parole della figlia al risveglio: “Sto bene – avrebbe detto – sono una miracolata. Non mi sono buttata, stavo scappando dall’aggressione del mio fidanzato e l’unica via d’uscita era buttarmi dal balcone”.

Stando alle prime ricostruzioni riportate sui media maltesi, la polizia ipotizza il reato di violenza domestica. In un primo momento si era valutato anche l’ipotesi di un gesto volontario o di una caduta accidentale per uso di droga. La giovane era in vacanza con il fidanzato, un 28enne che è stato interrogato dalla polizia e che è stato ascoltato in Tribunale, dove è stato multato per abuso di stupefacenti. L’uomo è stato lasciato libero di rientrare in Italia e di tornare ad Arzachena, il paese sardo dove vive anche Chessa. Il padre della ragazza, Silvano Chessa, si è messo in contatto con le autorità consolari italiane a Malta per seguire da vicino la situazione.