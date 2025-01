L’indiscrezione su Xavi arriva infatti a due giorni dal primo ko stagionale in campionato della Juventus, sconfitta per 2-1 al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Al momento i bianconeri sono quinti in classifica con 37 punti: una posizione decisamente insoddisfacente rispetto a quanto si poteva immaginare in estate dopo la rivoluzione targata Thiago Motta. In Champions League invece la Juventus non è riuscita ad accedere direttamente agli ottavi di finale: per qualificarsi dovrà superare i playoff di febbraio. L’allenatore ex Bologna, almeno pubblicamente, è stato sempre blindato da Giuntoli: il dt lo ha voluto fortemente in bianconero e sta lavorando per consegnargli un altro rinforzo in difesa (Kelly del Newcastle e Todibo del West Ham sono i nomi più caldi). Salvo colpi di scena, Motta è destinato a concludere la stagione alla Juve, ma il suo futuro in estate è tutt’altro che sicuro.