È arrivato un attaccante che all’esordio ha pure segnato. Ma non basta: Kolo Muani non ha risolto i problemi della Juventus, con Thiago Motta che dal mercato continua ad aspettarsi un altro elemento, ma in difesa. Piccola nota. Di rinforzi dietro ne sono arrivati già due: Alberto Costa (che fa il terzino destro ed è stato preso come giocatore di prospettiva) e Renato Veiga, difensore centrale che però gioca più spesso come terzino sinistro. Una pedina che all’allenatore mancava. Ma manca ancora un centrale puro, nonostante la ricerca sia partita addirittura a dicembre, quando i bianconeri erano quasi certi di chiudere per Antonio Silva (arenato per le richieste del Benfica). A 7 giorni dalla fine del mercato quel tipo di giocatore non è ancora arrivato. E i prezzi salgono.

Primo (o meglio secondo, se si considera Antonio Silva) nome cercato: Tomori, per riproporre con Kalulu la coppia scudetto del Milan di qualche anno fa. I rossoneri (che in questo mercato hanno avuto un andamento piuttosto ondivago: volevano Rashford, è arrivato Walker) hanno sempre chiesto non meno di 30 milioni. E in generale erano poco convinti a lasciar partire l’inglese. Secondo nome, che poi sarebbe il terzo, ma in verità il primo dei primi: Todibo del West Ham. Il centrale francese è stato un vero e proprio tormentone del mercato della scorsa estate, quando la Juve lo trattava con il Nizza ma senza successo. Il giocatore si era poi trasferito in Premier in prestito con obbligo di riscatto per una cifra superiore ai 32,5 milioni di euro, ma ha avuto poco spazio. Giuntoli è tornato alla carica, nonostante un infortunio che lo bloccherà per poco meno di un mese.

La situazione è abbastanza ingarbugliata: la Juve vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto, il Nizza non vuole saperne nulla, nel senso che vuole solo incassare la cifra pattuita la scorsa estate. Il West Ham deve quindi risolvere la faccenda, o riscattando prima il giocatore per poi dargli il via libera, o interrompendo il prestito, ma mantenendo di fatto l’obbligo al termine della stagione. Tutte cose su cui lavorare e che si cercheranno di risolvere entro questi giorni, altrimenti si dovrà virare su un altro giocatore che piace, Kelly del Newcastle, ma pure lui adattato (gioca sia sulla fascia destra, sia come centrale).

E se Danilo ha risolto il suo contratto per trasferirsi al Flamengo (il brasiliano tornerà quindi a casa sua, in Brasile), restano da capire altre due potenziali uscite: quella di Arthur, ai margini da mesi, per cui l’agente è in trattativa con Everton e Betis Siviglia; Fagioli, che il Marsiglia ha richiesto in prestito con diritto di riscatto. Vlahovic? Non si muoverà ora. Così come Douglas Luiz, che ha avuto richieste da Chelsea e Manchester City, ma solo per un prestito. L’attaccante ha ancora pochi mesi per convincere davvero a puntare su di lui per le prossime stagioni. O la prossima estate diventerà quella del suo addio, confermando la linea di profondo cambiamento messa in pratica in questi mesi. Linea che sul campo, ancora, non sta convincendo.