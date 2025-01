“Non mi dimetto e vado avanti”. Con sei parole Daniela Santanchè tira dritto nonostante il rinvio a giudizio in uno dei filoni dell’inchiesta su Visibilia. La ministra del Turismo si imbullona alla poltrona chiudendo – per il momento – la strada delle dimissioni. Lo fa da Gedda, in Arabia Saudita, dopo giorni di riunioni, telefonate e pranzi, tutti tentativi, andati a vuoto, di convincerla a mollare la presa così da non trasformare i suoi guai giudiziari in una via crucis per il governo.

Nei giorni trascorsi dalla decisione del giudice, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non l’ha scaricata ma non l’ha neanche difesa a spada tratta, anche perché l’indagine ha altri spezzoni in via di sviluppo e la situazione potrebbe precipitare. E deve nel frattempo deve gestire il fuoco delle opposizioni che continuano a chiedere il passo indietro o che sia direttamente la premier a rimuoverla dal governo. “Escludo che Giorgia mi chiederà di dimettermi. Perché dovrebbe? Nelle condizioni attuali ne sarei sorpresa. Tajani e Salvini mi hanno difesa. Io posso stare anche antipatica, ma non sono una parlamentare qualunque”, ha confidato la ministra al suo staff, stando a un retroscena del Corriere della Sera.

Le due, come ha spiegato la stessa Meloni, ne parleranno a quattr’occhi. Quello potrebbe essere un momento decisivo, come ha detto – in maniera sibillina – anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, un altro “big” di Fratelli d’Italia: “È una questione che devono affrontare la premier e Santanchè. Soprattutto la Santanchè”. Secondo il quotidiano di via Solferino, la premier è “arrabbiata e delusa” per il muro della ministra che sta esponendo la maggioranza a uno “stillicidio mediatico”. Insomma, non è escluso che alla fine sia proprio la presidente del Consiglio a chiederle formalmente un passo indietro. A Palazzo Chigi si ragiona su una strategia per sbrogliare una matassa ingarbugliata a tal punto che – filtra da FdI – alla fine servirà tempo.

“Io so dove sta la verità, i fatti mi daranno ragione – avrebbe detto ai suoi, sempre secondo il Corriere – Giorgia non ha alcuna ragione di chiedermi le dimissioni su un reato che Feltri ha definito ‘una stupidaggine’. Se poi dovesse chiedermele, lascerò un minuto dopo”. Così come, sostiene, se dovesse essere mandata a processo sulla cassa Covid, altro filone dell’inchiesta: “Mi dimetterò subito e non perché ho torto, ma perché mi sono chiare le implicazioni politiche”.