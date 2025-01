“Non è stato un bello spettacolo. Durante e dopo i 90 minuti”. L’ex allenatore del Milan Fabio Capello non usa mezzi termini per commentare la prestazione dei rossoneri contro il Parma. Sulla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico ha anche detto la sua in merito all’accesa discussione tra Davide Calabria e l’allenatore portoghese Sergio Conceicao, venuti quasi alla scontro fisico al termine della sfida con gli emiliani.

“Il Milan ha vinto ed è ok, ma la brutta prestazione prima dei due gol nel finale e la scena tra Conceiçao e Calabria dopo il triplice fischio non può lasciare indifferenti tifosi e semplici osservatori. – afferma Capello – Non è normale vedere un allenatore scagliarsi in quel modo, davanti a tutti, contro un suo calciatore. Nel calcio capita di litigare, ma al chiuso nello spogliatoio, non a favore di telecamere“. L’ex tecnico del Real Madrid tra le altre si è poi domandato perché il portoghese fosse così alterato: “Perché Conceiçao è così su di giri?”. Ecco qual è la teoria di Capello: “Io credo che tutto nasca dalla difficoltà del portoghese a farsi seguire dalla squadra.”Resto convinto che l’episodio sia il sintomo di un’evidente tensione e, soprattutto, di un nervosismo eccessivo di Conceiçao. Io credo che tutto nasca dalla difficoltà del portoghese a farsi seguire dalla squadra. Il Milan non fa quello che chiede il suo allenatore”.

L’attenzione di Capello si è poi spostata sui Theo Hernandez e Rafael Leao, sostituiti prima dell’inizio del secondo tempo dopo aver disputato una prima frazione di gioco decisamente sottotono: “Gli uomini più dotati non erano più in campo. Sostituiti all’intervallo dopo 45’ inaccettabili sotto ogni punto di vista, a cominciare dall’atteggiamento. Sul doppio cambio, io sto con Conceiçao. Il messaggio è chiaro: se giochi in modo superficiale, ti tolgo, chiunque tu sia. Se poi, però, cerchi la rissa con un tuo giocatore, allora rischi di rovinare tutto il buono che hai seminato”.