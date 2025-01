Ci risiamo: nuovi, pesanti disagi sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli. Per quello che Ferrovie dello Stato ha definito un inconveniente tecnico in prossimità di Anagni, la circolazione è rallentata con ritardi fino a 90 minuti. Oltre ai rallentamenti, i convogli subiranno deviazioni di percorso. I maggiori disagi alla stazione dell’Alta Velocità di Napoli Afragola dove una quindicina di treni in partenza e in arrivo sono segnalati con ritardi consistenti. Come si legge sul sito di Trenitalia, nelle notizie sull’infomobilità, i treni alta velocità possono essere instradati sui percorsi alternativi “via Cassino e via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti“. Tra i treni che hanno subito maggiori ritardi si segnalano i Frecciarossa Reggio Calabria Centrale-Milano Centrale delle 12.17, Bolzano-Sibari delle 13.12, Venezia Santa Lucia-Napoli Centrale delle 14.26 e Napoli Centrale-Venezia Santa Lucia delle 18.09.

Non c’è pace per pendolari e viaggiatori. I disagi sono cominciati intorno alle ore 16 a Roma, solo due ore dopo Ferrovie dello Stato ha parlato di situazione in “graduale ripresa”, ma i ritardi ormai si erano accumulati. Un’ora e mezza in direzione Venezia, un’ora verso Brescia, oltre 70 minuti in direzione Sud, con un treno proveniente da Frosinone che è stato cancellato. A una settimana dall’intervento del ministro Matteo Salvini in Aula, che ha scaricato le responsabilità ma non ha negato i ritardi, tornano i disagi sulla linea dell’Alta Velocità. L’episodio di oggi si aggiunge a una lunga lista di disagi recenti proprio sulla tratta Roma-Napoli. Solo tre giorni fa, un furto di rame aveva rallentato la circolazione. Tra le 21 di sabato e le 21 di domenica, invece, c’è stato lo sciopero nazionale del personale ferroviario. Il clima di tensione è alimentato dalle accuse di Trenitalia su possibili sabotaggi, già oggetto di un esposto alla Procura di Roma. I magistrati del pool antiterrorismo hanno aperto un fascicolo d’inchiesta, per il momento contro ignoti, delegando le indagini alla Digos della Questura di Roma e alla Polfer.

(immagine d’archivio)