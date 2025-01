La partita tra Lazio e Fiorentina è stata ricca di emozioni, e come spesso accade, non sono mancati anche momenti ad alta tensione. Nello specifico, il calciatore viola Yacine Adli è stato protagonista di un fatto abbastanza inusuale: è stato espulso mentre si sedeva in panchina appena dopo essere stato sostituito da Raffaele Palladino.

Tutto accade al minuto 63, quando l’allenatore dei toscani ha deciso di cambiare Adli con Pietro Comuzzo per rafforzare il reparto difensivo in vista dell’assedio finale della Lazio che era sotto di due gol. Ma la sostituzione non è andata secondo i piani. Il francese ha abbandonato il campo molto lentamente e l’arbitro Rapuano ha deciso di ammonirlo per perdita di tempo. Mentre si avvicinava alla panchina per sedersi al suo posto, l’ex Milan ha sfogato tutta la sua rabbia calciando in tribuna un pallone, una mossa interpretata dal direttore di gara come plateale gesto di stizza. Per questa ragione, l’arbitro della sezione di Rimini ha deciso di ammonirlo una seconda volta, sventolandogli quindi il cartellino rosso per somma di gialli.

Il gesto ritenuto antisportivo ha provocato un discreto caos all’interno dell’area tecnica della Fiorentina. Palladino è andato a muso duro contro l’arbitro (in un secondo momento caccerà anche lui), ma le sue proteste sono state inutili. Il calciatore è rientrato a testa bassa negli spogliatoi, rammaricato per un’espulsione più che evitabile. Di conseguenza, Adli non sarà a disposizione della Fiorentina nel prossimo match di Serie A contro il Genoa.