Piantedosi ci riprova. Dopo i due flop di fine 2024, una nave della Marina Militare è tornata per la terza volta a far rotta sull’Albania con a bordo una cinquantina di migranti, un numero decisamente superiore a quello dei passeggeri dei primi tentativi, i quali erano stati tutti liberati dai giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma che non avevano convalidato i trattenimenti.

E così domenica 26 gennaio il Viminale ha fatto sapere che, dopo alcuni giorni trascorsi al largo di Lampedusa, il pattugliatore della Marina Cassiopea si è diretto verso il porto di Shengjin con a bordo 49 persone per il trasferimento nei centri in Albania, dove saranno avviate le procedure di accoglienza, trattenimento e valutazione dei singoli casi. Altri 53 migranti, aggiungono dal dicastero di Matteo Piantedosi, “hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto per evitare il trasferimento: una circostanza di particolare rilievo, in quanto consente di attivare le procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi anche a prescindere del trattenimento, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Ue”.

I migranti sono stati recuperati da motovedette italiane mentre viaggiavano su barche partite dalle coste africane e sono stati portati sul Cassiopea, 30 sono stati selezionati dalla guardia costiera e 19 dalla guardia di finanza. Ora il governo ha cambiato l’iter con un emendamento inserito nel decreto flussi e spera in un esito diverso rispetto a quello dei precedenti viaggi: a valutare saranno ora i giudici delle Corti di appello. Quella di Roma per i richiedenti asilo portati in Albania.

Una novità criticata dalle toghe, oltre che dall’opposizione. Con in prima fila proprio il presidente della Corte d’appello della Capitale, Giuseppe Meliado: “Ha destato sgomento – ha detto il magistrato nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario – la scelta del legislatore di trasferire, con procedura d’urgenza, senza alcun aumento dell’organico e senza risorse aggiuntive, alla Corte di appello di Roma le procedure di convalida dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri adottati dal questore, ad appena pochi mesi dall’opposta scelta di rafforzare (a Roma con ben dieci posti in più) le sezioni di primo grado competenti in materia di protezione internazionale”. Si tratta, ha aggiunto, “di una scelta priva di alcuna apparente razionalità, che rischia di destabilizzare i già precari equilibri del contenzioso, gettando un’ombra su tutta l’attività della Corte, per la sua indubbia capacità di interrompere i processi virtuosi con grande fatica avviati in questi ultimi anni”.