Donald Trump ed Elon Musk hanno trasformato la politica estera americana in un misto tra ingerenza internazionale, neoimperialismo e sparate apparentemente senza senso. L’ultima in ordine di tempo riguarda questa volta il Canale della Manica. Non contenti di aver previsto il cambio di nome per il Golfo del Messico, che “dovrà chiamarsi Golfo d’America“, adesso i due sembrano aver posato gli occhi anche su un altro mare, stavolta europeo, ipotizzando di ribattezzare le acque tra la Francia e il Regno Unito “Canale George Washington“.

L’idea è apparsa in un post dal profilo X del multimiliardario braccio destro di Trump. Ma se per la sparata sul Golfo del Messico, che necessita anche dell’approvazione del vicino meridionale degli Usa per poter procedere a un cambio di nominativo, si poteva ipotizzare una motivazione geografica, dato che questo bagna anche le rive di Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida, resta ignoto il presunto legame tra il primo presidente americano e il Canale della Manica.

Nonostante si rimanga, al momento, al livello di dichiarazioni shock, alcune di esse iniziano a provocare anche le prime conseguenze diplomatiche. Pochi giorni fa, ad esempio, Trump ha avuto una telefonata con la premier danese Mette Frederiksen sulla questione della Groenlandia. E invece di stemperare gli animi, il presidente Usa ha insistito sulla volontà di prendersi l’isola, trasformando il colloquio in uno scontro che, secondo il Financial Times, ha vissuto momenti di tensione. Frederiksen gli ha anche ribadito, secondo i funzionari che hanno parlato col Ft, che il territorio danese “non è in vendita”. Secondo i funzionari europei “la telefonata tra i due è andata molto male” e Trump è stato “aggressivo e conflittuale“, “è stato orrendo”. Il presidente “è stato molto determinato. Prima era difficile prenderlo sul serio ma penso che sia serio e potenzialmente molto pericoloso”, ha rivelato un’altra fonte.

Situazione simile è quella che riguarda il Canale di Panama sul quale Trump ha dichiarato di voler riprendere il controllo. Le istituzioni panamensi hanno ovviamente escluso che questo possa accadere, anche se il primo tour internazionale del nuovo segretario di Stato, Marco Rubio, toccherà anche il Paese centroamericano. E i due ministri non potranno certo ignorare le promesse del tycoon.