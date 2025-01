Manca un attaccante, pesa l’assenza di uno come Zapata. E il Torino lo sostituisce… con un difensore: un nuovo leader che è diventato sia causa, sia effetto, del cambio tattico di Vanoli di queste ultime settimane. Perché Guillermo Maripan nella difesa a 4 si è sempre trovato a suo agio e lo sta dimostrando: non è soltanto una presenza fisica importante (tra contrasti di tesa e di piede, non si sottrae mai), ma si sta confermando anche un assist-man d’eccezione. Vedere le due occasioni create per Karamoh, poi fallite dall’attaccante, contro il Cagliari per credere. Ecco, Maripan è diventato quel leader che al Toro è mancato dopo l’infortunio del colombiano. Ed è curioso che il suo soprannome, Toqui, voglia proprio dire leader. E che con Zapata, anni fa, arrivò quasi faccia a faccia durante un Colombia-Cile. “Ma ora è tutto risolto”, ha raccontato il difensore cileno. Uno dei protagonisti di questo inizio 2025.

Numeri in crescita

Non è solo una sensazione in campo, ci sono sempre i numeri a supportare le tesi. Per esempio, quelli di Sofascore, che contro il Cagliari hanno eletto il difensore tra i migliori in campo in assoluto. Contrasti aerei vinti 4 su 4; precisione nei passaggio 80%; falli commessi 1. Non tanto diversa la prova della settimana prima contro la Fiorentina, con i granata che hanno giocato in 10 contro 11 per tutto il secondo tempo: 3 duelli aerei su 3 vinti; 4 duelli a terra su 6 vinti; 88% di precisione nei passaggi. Vale a dire, un muro in difesa, ma anche un regista arretrato che Vanoli sta iniziando a sfruttare sempre di più. L’aveva anche detto a dicembre, l’allenatore: “Maripan è entrato in condizione, ci può dare una grande mano”. Detto, fatto. E i granata se lo coccolano.

31 anni il prossimo 6 maggio, Maripan sa benissimo cosa voglia dire affrontare una sfida. O non sarebbe diventato il miglior giocatore cileno nel mondo nel 2021, secondo il CIES. Peraltro, restare a Monaco, la squadra che l’ha ceduto al Toro quest’estate per circa 5 milioni di euro, non è mai semplice: di solito dopo due o tre anni un giocatore lascia il Principato. Lui no: 150 presenze, 13 gol e 2 assist. E un solo cartellino rosso.

Rieccola, la leadership. Quella che silenziosamente lo contraddistingue. Perché Maripan è sempre stato un tipo di poche parole davanti alla stampa o sui social. Dove però emerge il suo impegno per l’ambiente. Sotto il suo profilo, si vedono due tag: Photio e Smert. Si tratta di due startup lanciate dallo stesso difensore, che si occupano della riqualificazione dell’aria negli ambienti chiusi o di sistemi ecologici per prevenire gli incendi. Un impegno concreto, il suo, a sostegno non solo (e non tanto) dell’economia locale, ma anche dell’ambiente.

Gli obiettivi

Uno che ci mette la faccia: “Mi è sempre piaciuto quel soprannome, Toque. Me l’hanno dato quando avevo iniziato a giocare a calcio, mi sono sempre un po’ sentito leader, amo prendermi le mie responsabilità”. Torino sta imparando ad apprezzarlo e lo dimostrano gli applausi alla lettura delle formazioni, prima della partita contro il Cagliari. Uno così a Vanoli serviva, ed è stata la chiave per sopperire alla mancanza di Zapata. Un difensore per sostituire un attaccante: un piccolo paradosso. E sì che di gol ne ha segnati tanti: è il giocatore che nel 2021/22 e 2022/23 ha segnato più reti nelle Top League. Chi ricorda a Torino? Un certo Glik, che proprio dai granata venne ceduto al Monaco nel 2016. Nel Toro, il polacco aveva segnato moltissimo e Maripan in Francia ha raccolto proprio la sua eredità. Di quel Toro, Glik era capitano. Maripan la fascia non la indossa. Ma capitano lo è di certo.