Lo strappo tra la Comunità ebraica di Milano e l’Anpi sembra ormai impossibile da cucire. La Comunità ha infatti deciso di disertare alcuni appuntamenti previsti per il Giorno della memoria del 27 gennaio, giornata che serve a ricordare le vittime dell’Olocausto, proprio per la presenza dell’Associazione nazionale dei partigiani che utilizza il termine “genocidio” per descrivere il conflitto in Medio Oriente. In particolare, come annunciato dal presidente di Milano Walker Meghnagi, la Comunità non parteciperà al tradizionale incontro con gli studenti che si tiene nella sede del Comune con i deportati dell’Aned e, appunto, all’Anpi. “Non si possono prendere pozioni diverse – ha spiegato il presidente – perché la memoria è una, ci vuole buonsenso. È inutile fare finta di nulla. Non possiamo avere a che fare con Anpi. Quindi non andremo ovunque per quanto riguarda gli appuntamenti del 27 gennaio”.

Il clima divisivo non è cosa nuova. Anche lo scorso 25 aprile la frattura era apparsa evidente. Una posizione considerata però un “autolesionista” da chi ha vissuto immerso nei racconti della Shoah. “La Comunità dovrebbe essere sempre presente e cogliere l’occasione del Giorno della Memoria per mettere in chiaro la verità storica su quel che è successo durante il nazifascismo a persone come mia madre, deportate nei campi di sterminio per la sola colpa di essere nate”, ha detto l’avvocato Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita Liliana Segre, intervistato da Repubblica. “Personalmente faccio parte del Comitato provinciale dell’Anpi e ho criticato molto le posizioni sull’Ucraina e su Israele e Palestina. Però di recente ho anche apprezzato la circolare inviata alle sezioni sul 27 gennaio, nella quale si raccomandava di rispettare il Giorno della Memoria dello Stato italiano, dedicato al ricordo della Shoah, delle leggi razziali, dei deportati politici e militari, senza fare confusione e mescolare i piani”, rimarca sentito dal Corriere della Sera, sottolineando che “forse sarebbe stato meglio manifestare unità nel rispetto del Giorno della Memoria” e che “le comunità ebraiche” dovrebbero “cercare amici non nemici”.

Eppure, nonostante gli appelli all’unità di fronte a manifestazioni che dovrebbero andare oltre le divisioni, il clima sembra essere sempre più pesante. Oltre a Meghnagi, anche Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica ha annunciato che non parteciperà agli eventi dedicati al Giorno della Memoria per “l’odio antiebraico che c’è in alcune istituzioni e nella società italiana”.

L’Anpi, dal canto suo, ha rimandato al mittente le accuse, chiedendo rispetto per la giornata del 27 gennaio. “Accusarci di antisemitismo è un po’ ridicolo, verrebbe quasi da ridere”, ha detto Primo Minelli, presidente dell’Anpi di Milano, eletto lo scorso anno dopo che il suo predecessore, Roberto Cenati aveva lasciato la carica in polemica con l’uso del termine genocidio per descrivere gli attacchi su Gaza. Dicendo che l’Anpi “non si farà intimidire” e che l’associazione “non prende ordini da nessuno”, Minelli ha rimarcato che “la battaglia contro l’antisemitismo per noi è 365 giorni l’anno” e che quindi “la comunità ebraica dovrebbe rispettare la giornata del 27 gennaio e non sporcarla con polemiche sterili che lasciano il tempo che trovano”.

E se da una parte a Milano la frattura sembra essere ormai profonda, dall’altra Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane cerca di riportare ordine, sposando una linea moderata. Pur parlando di mesi “laceranti” per le manifestazioni pro Palestina, Di Segni sottolinea che “non ci si può sottrarre alla presenza”, e quindi la linea è quella di partecipare a momenti importanti, come l’appuntamento al Quirinale, “accertandosi che le forme e i contenuti siano focalizzati sulla giornata della Memoria”.