È festa azzurra nella Coppa del Mondo di sci alpino a Garmish. Federica Brignone ha conquistato la discesa libera precedendo di un soffio Sofia Goggia. Una doppietta clamorosa che consolida il primato nella classifica generale della sciatrice milanese. Brignone ha chiuso la gara in testa alla classifica con il tempo di 1’35″83 seguita di un solo centesimo dall’altra azzurra. La gara è stata interrotta a lungo per medicare l’austriaca Nina Ortlieb a seguito di una brutta caduta in curva.

Grazie a questo successo, Brignone domina la classifica generale con 739 punti ed è anche prima nella graduatoria della specialità con 289 punti, seguita da Goggia a 260 e dall’austriaca Cornelia Huetter a 208. “Sono sorpresa anch’io, non ero andata bene nelle prove, ma abbiamo studiato e capito cosa sbagliato. Mai e poi mai avrei pensato però di essere davanti oggi. Quest’anno voglio correre e dare il massimo, non voglio mai frenare. Sì, è tra i momenti più belli della mia vita”, ha commentato la sciatrice. “Ho avuto tantissime belle cose, questo è uno dei capitoli ed è bellissimo”, ha aggiunto.

Goggia ha invece rivelato di aver gareggiato in condizioni precarie: “Mi si è dislocata la spalla su in cima, ma ho sciato comunque bene, ci sono abituata, va bene così. La sfida con Federica da parte mia sicuramente è uno spronarmi ad essere sempre sul pezzo in più discipline. Anch’io sto facendo delle grandi cose, contando la mia stagione e la preparazione, l’infortunio, è tanta roba, sono lì anch’io, quindi ottimo”.