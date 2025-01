E sono tre. Cominciano a fare male. Simone Bolelli e Andrea Vavassori non ce l’hanno fatta: la coppia azzurra ha perso al terzo set la finale di doppio degli Australian Open 2025 contro Herry Patten e Harri Heliovaara. Dopo un primo set infinito vinto al tie-break, i due italiani si sono fatti rimontare dal duo inglese-finlandese. Sfuma ancora il sogno del trionfo Slam insieme (Vavassori ha già vinto nel doppio misto agli ultimi Us Open in coppia con Sara Errani). È la terza finale Slam persa per il doppio azzurro, che nel 2024 aveva raggiunto l’ultimo atto agli Australian Open e poi al Roland Garros, uscendo però sempre sconfitto. Male erano andati per Bolelli e Vavassori anche gli altri due grandi appuntamenti dell’anno (le Olimpiadi di Parigi e le Atp Finals a Torino), mentre hanno vinto la Coppa Davis a Malaga con l’Italia ma senza mai scendere in campo. Manca ancora il successo che proietterebbe definitivamente Bolelli-Vavassori tra i migliori doppi della storia azzurra. E la spedizione italiana a Melbourne resta per il momento a secco, in attesa del gran finale domani con Jannik Sinner contro Alexander Zverev.

Un match maledetto, quello perso da Bolelli e Vavassori sulla Rod Laver Arena nella notte australiana. La finale di doppio è cominciata molto tardi, poco prima delle 23 ora locale. E il primo set è stato quasi da record: è durato in tutto un’ora e mezza. Gli azzurri hanno vinto 18 a 16 un tie-break storico, durato da solo ben 24 minuti. Sembrava il momento della svolta, l’ultimo ostacolo superato prima del definitivo trionfo. Bolelli e Vavassori sembravano avere la finale in pugno, ma non hanno sfruttato una palla break nel secondo game del secondo set. Patten e Heliovaara sono stati bravi a rimanere nel match e portare anche il secondo parziale al tie–break: tutto è rimasto sul filo dell’equilibrio fino al 5 pari, poi due semplici punti hanno ribaltato l’inerzia. Set perso dagli azzurri e tutto da rifare. Nel terzo parziale Bolelli e Vavassori hanno accusato il colpo, subendo subito il break che ha definitivamente indirizzato la finale. La coppia azzurra ha avuto anche due palle break per rientrare in partita, ma non ha sfruttato la chance. Al primo match point Patten e Heliovaara hanno chiuso la pratica: sono loro i campioni di doppio degli Australian Open 2025.