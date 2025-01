Il presidente francese Emmanuel Macron andrà martedì al Louvre per fare un sopralluogo e parlare con i responsabili del deterioramento del più grande museo al mondo. La mossa arriva dopo che una lettera riservata scritta dalla direttrice del Louvre Laurence Des Cars alla ministra della Cultura Rachida Dati è trapelata sulla stampa. Nella lettera Des Cars ha scritto che il degrado delle strutture minaccia la collezione d’arte di fama mondiale. Come ha rivelato il quotidiano Le Parisien giovedì 23 gennaio, si parla di infiltrazioni d’acqua e ‘sovraffollamento‘, mettendo in cattiva luce anche la collocazione della Gioconda di Leonardo da Vinci. Tanto che l’assessora alla cultura della Lombardia ha pensato bene di offrire ospitalità al capolavoro.

Des Cars nella lettera parla di una “proliferazione di danni negli spazi del museo, alcuni dei quali sono in pessime condizioni”. La direttrice aggiunge che alcune sezioni del museo “non sono più impermeabili, mentre altre subiscono notevoli variazioni di temperatura, mettendo a rischio la conservazione delle opere d’arte”. È necessaria insomma una profonda revisione del museo, nonostante le complicazioni esterne dovute alla chiusura per cinque anni del Centre Pompidou per la sua ristrutturazione e alla crisi di bilancio del governo francese.

Il Louvre è il museo più popolare al mondo, con circa 8,7 visitatori registrati nelle sue gallerie nel 2024. Tuttavia, questa popolarità sta causando una “pressione fisica” sull’edificio, mentre gli spazi per i visitatori “per fare una pausa” stanno diventando sempre più scarsi, ha scritto la direttrice al ministro. “Le opzioni di ristorazione e i servizi igienici sono insufficienti, ben al di sotto degli standard internazionali. La segnaletica ha bisogno di una riprogettazione completa”. L’elemento più moderno del museo – la piramide di vetro progettata dall’architetto cino-americano I. M. Pei e inaugurata nel 1989 – presenta poi “gravi carenze”. Secondo Des Cars, la piramide intrappola il calore come una serra, rendendo “inospitali” gli eventi estivi.

La lettera cita anche l’attrazione principale del museo, la Gioconda di Leonardo da Vinci: circa l’80% dei possessori di biglietti si reca nella Salle des États per vedere il ritratto della Monna Lisa: si tratta di 20mila-30mila visitatori al giorno, ben più del previsto. Des Cars ha sottolineato nella lettera la necessità di “rivalutare” l’esposizione della Gioconda, proponendo una sala dedicata appositamente all’enigmatico capolavoro. “Secondo l’opinione generale la presentazione della Gioconda nella sala degli Stati deve essere messa in discussione – scrive la Direttrice – Elevata al rango di icona, Monna Lisa esercita una fascinazione che non ha mai cessato di esistere nel corso dei decenni. Come conseguenza di questo fervore popolare, il pubblico affluisce in massa nella sala degli Stati senza che vengano fornite le chiavi per comprendere l’opera e l’artista; una situazione che pone interrogativi sulla missione di servizio pubblico del museo”.

Da quando ha assunto la direzione del museo nel 2021, Des Cars ha parlato pubblicamente della necessità di migliorare le operazioni quotidiane del museo. Nella sua nota al ministero, ha anche sostenuto l’idea di costruire un secondo ingresso rispettivo alla piramide. Il Louvre è un museo nazionale, quindi una percentuale significativa dei suoi costi operativi, compresa la manutenzione, è a carico dello Stato. Una ristrutturazione dell’entità ritenuta necessaria da Des Cars sarebbe una spesa senza precedenti.

“Siamo pronti a ospitare La Gioconda in Lombardia”, è la reazione dell’assessore lombardo alla Cultura, Francesca Caruso: “Accolgo l’appello relativo alla ricerca di una collocazione diversa. Direi che in attesa delle decisioni del governo francese in merito a spostamenti o ristrutturazioni, noi in Lombardia siamo ben lieti di ospitare questa opera che rappresenta al meglio l’arte e la cultura italiana ed è patrimonio dell’intera umanità. Una ‘ospitalità’ che avrebbe un significato ancor più forte se proiettata in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”.