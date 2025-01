Un pranzo per celebrare San Sebastiano, patrono della polizia locale, si è trasformato in un’emergenza sanitaria a Verbania. Ventotto dei trentacinque ospiti, tra vigili urbani in servizio e in pensione, sindaci e assessori del Verbano-Cusio-Ossola e del Novarese, hanno accusato sintomi di intossicazione alimentare dopo aver partecipato al banchetto organizzato presso la mensa di Villa Olimpia, una struttura che impiega anche persone detenute nel carcere cittadino. L’ipotesi più accreditata, come riporta l’edizione locale de La Stampa, è che qualcuno abbia versato del lassativo nello spezzatino con purè, unico piatto che sembra aver causato problemi. Le conseguenze non sono state indifferenti: pare che un agente di polizia locale del Novarese abbia dovuto chiedere di essere sostituito con urgenza durante il rilevamento di un incidente stradale.

Le indagini, condotte dai carabinieri, si concentrano su un dettaglio: sul davanzale esterno della finestra di un locale di servizio del ristorante sono state ritrovate due boccette di lassativo, venduto in farmacia senza bisogno di prescrizione medica ma molto efficace, vuote a metà. Un ritrovamento che avvalora l’ipotesi di un atto deliberato, anche perché nessun altro ospite del locale, oltre a quelli seduti al tavolo della polizia, ha accusato disturbi. Inoltre, un sopralluogo dei NAS ha escluso problemi nella conservazione degli alimenti. Nessun disturbo neppure per chi, tra i 38 commensali, non ha consumato lo spezzatino, scampando all’intossicazione.

“Sono veramente dispiaciuto per l’accaduto”, ha dichiarato Andrea Cabassa, comandante della polizia locale di Verbania. “Non è stata una goliardata: si deve riflettere prima di rischiare di fare del male a qualcuno. Al tavolo c’erano anche persone fragili, avanti con l’età e con problemi di salute”. Cabassa ha annunciato che nei prossimi giorni alcune delle persone colpite sporgeranno querela. Il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, e lo stesso comandante Cabassa hanno stigmatizzato l’accaduto: “Nell’esprimere massima solidarietà a chi è rimasto colpito da un gesto vile, teniamo a ribadire che la congrua punizione per chi ha messo in pericolo la loro salute sarà richiesta. […] Inutile ribadire il rischio altissimo corso da alcuni soggetti fragili ridotti in condizioni critiche, aspetto che rende un fatto di per sé gravissimo ancor più allarmante”. Solidarietà è arrivata anche dall’assessore regionale Enrico Bussalino, che ha definito l’episodio “sgradevole e inaccettabile”, auspicando che “le autorità competenti possano far luce al più presto sull’accaduto, individuando i responsabili di un gesto tanto grave quanto irrispettoso”. La prenotazione a nome dei vigili urbani, effettuata un paio di settimane prima, lascia pensare a un gesto premeditato. Le indagini proseguono.