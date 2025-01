Fine pena mai o meglio solo dopo aver scontato almeno 52 anni. È stato condannato all’ergastolo, dinanzi alla Liverpool Crown Court, il 18enne Axel Rudakubana imputato per l’atroce strage di bambine perpetrata “selvaggiamente” a coltellate il 29 luglio 2024 a Southport (Inghilterra del nord) nell’orrore dell’opinione pubblica britannica. Assalto sfociato nell’uccisione di tre piccole e nel ferimento di altre 8, oltre a due adulti; e a cui fece seguito in agosto un’ondata di disordini anti-immigrazione – alimentata dall’iniziale silenzio rinfacciato alle autorità sul sospetto di terrorismo a carico del giovane – che rischiarono di mettere a ferro e fuoco varie città del Regno.

Il verdetto è stato emesso oggi poiché l’imputato si è riconosciuto colpevole in extremis, lunedì, di tutti i capi d’accusa: tre omicidi, dieci tentati omicidi, il possesso illegale di un coltello, la detenzione di un quantitativo di ricina e la violazione delle norme antiterrorismo contestata in seguito al ritrovamento nel suo computer dei contenuti d’un manuale di addestramento di Al Qaida. Il giovane – cittadino britannico nato in Galles figlio di rifugiati ruandesi e minorenne al momento della strage – era stato trasferito di prima mattina dal carcere in ospedale per controlli, dopo essersi rifiutato di mangiare e di bere negli ultimi giorni a quanto riferito da un avvocato della difesa. Ma è comunque comparso alla sbarra dove a un certo punto è stato protagonista di un’interruzione: “Sono malato”, ha gridato, chiedendo l’assistenza di un infermiere. Poi ha detto di non “poter continuare” evocando un dolore al petto, ed è stato portato fuori dall’aula.

Il giudice Julian Goose aveva in ogni caso stabilito che il processo può andare avanti. Nel frattempo la procuratrice Deanna Heer aveva avviato l’illustrazione dell’atto di accusa, con dettagli atroci e scabrosi sull’aggressione di luglio: rivelando tra l’altro come Axel avesse detto alla polizia subito dopo l’arresto di essere “contento” di aver ucciso delle bambine.