“Le scuole stanno chiudendo e tutti i bambini vengono rimandati a casa in fretta. La gente sta abbandonando le zone periferiche e si sta riversando in città, anche quelli che vivono nei campi profughi stanno fuggendo”. Nella voce dall’altra parte del telefono si coglie una certa concitazione. E non è abituale in chi da decenni è ormai rassegnato a convivere con la guerra, gli assalti, gli sfollamenti forzati. Ma questa mattina, 23 gennaio, Goma, il capoluogo del Nord Kivu, una delle province della Repubblica democratica del Congo, si è svegliata sguarnita anche delle poche protezioni rimaste: secondo fonti raggiunte direttamente sul posto, anche l’ultimo baluardo, la cittadina di Sake, è caduto nella mattina del 23 gennaio (al momento mancano ancora conferme ufficiali) e i militari regolari delle Forze Armate della RDCongo (FARDC) stanno arretrando e abbandonando le loro posizioni davanti alla nuova, brusca avanzata del movimento armato M23, che da mesi conquista territori attorno alla città, occupando di volta in volta le zone più strategiche e soprattutto quelle più redditizie, dove si trovano le miniere.

Goma è dunque circondata, con i suoi circa due milioni di abitanti (cifra sempre aleatoria, dato il grande numero di sfollati che si ammassano nelle sue periferie): a est il confine con il Rwanda, a nord e a ovest l’M23, a sud le acque del lago. Una trappola da cui è difficile uscire.

La tregua firmata lo scorso agosto è stata violata da tempo, ma nelle ultime settimane c’è stata una rapida accelerazione, in seguito al mancato incontro dei due presidenti Félix Tshisekedi (RdCongo) e Paul Kagame (Rwanda), previsto per il 15 dicembre a Luanda, in Angola, e fatto saltare all’ultimo minuto dal presidente rwandese. In questi giorni i guerriglieri dell’M23 – che da anni i rapporti delle Nazioni Unite descrivono come supportati e finanziati proprio dal Rwanda – sono arrivati a occupare alcune località del Sud Kivu, sconfinando dunque in un’altra provincia: due giorni fa è caduta Minova, importante snodo che permette di far arrivare approvvigionamenti a Goma, ma che era anche base di un contingente FARDC e delle truppe alleate burundesi, che combattono a fianco dei congolesi. È di ieri l’ordinanza che impone il blocco della navigazione di piroghe e piccole barche sul lago Kivu. Nei giorni scorsi erano state occupate anche altre località del Sud Kivu, fra cui quella mineraria di Lumbishi, ricca di coltan, oro, cassiterite e tormaline. Tutti obiettivi strategici, come il villaggio di Rubaya, a nord di Goma, occupato otto mesi fa dall’M23, dove si trova la più importante miniera di coltan del paese e probabilmente del mondo: solo da lì proviene il 50% del coltan estratto in tutta la RdCongo. Da allora, i proventi dell’estrazione vanno direttamente all’M23, come attesta anche il recente nuovo rapporto del Gruppi di Esperti delle Nazioni Unite, secondo cui sono 120 le tonnellate di columbite-tantalite estratte ed esportate ogni mese. Il gruppo armato ha addirittura costituito un’amministrazione parallela per la gestione di tale traffico da Rubaya verso il Rwanda, da cui il prezioso minerale lascia il continente.

Secondo l’UNHCR, l’intensificazione dei combattimenti ha prodotto solo in questo mese di gennaio altri 237mila sfollati interni, che vanno ad aggiungersi alle centinaia di migliaia di persone già sfollate nei mesi scorsi. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, dal canto suo, denuncia un notevole incremento di feriti nelle sue strutture sanitarie, tra cui l’ospedale CBCA Ndosho di Goma, ormai saturo: se negli anni precedenti i dati annuali in questo ospedale erano di circa 600-650 pazienti, nel 2024 più di 2100 pazienti sono stati trattati dal programma di chirurgia di guerra.

Intanto, nelle stesse ore in cui il capoluogo del Nord Kivu è sotto imminente minaccia di occupazione, il presidente congolese Félix Antoine Tshisekedi a Davos ha presentato un gigantesco piano denominato “Corridoio verde Kivu-Kinshasa”. Ispirato al modello del Parco Nazionale dei Virunga (il più antico d’Africa), questo corridoio verde mirerebbe a combinare la conservazione della biodiversità con lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali. Ecoturismo e sviluppo di centrali idroelettriche sarebbero i cardini del progetto. Il Corridoio sarebbe lungo 2.400 chilometri tra il Parco Nazionale dei Virunga nel Nord Kivu, le foreste dell’Ituri e il fiume Congo fino a Kinshasa e comprenderebbe 108mila chilometri quadrati di foreste incontaminate, che ospitano specie rarissime come i gorilla di montagna e gli okapi. Questo progetto vorrebbe anche trasformare le aree colpite dai conflitti in hub economici stabili, integrando anche più fonti di energia rinnovabile – solare, idroelettrica ed eolica – e infrastrutture di trasporto sostenibili. L’altro obiettivo sarebbe la creazione di oltre 500.000 posti di lavoro, di cui 20.000 per giovani e donne recuperati da gruppi armati. In totale, il corridoio mira a migliorare la vita di 31 milioni di persone. Un progetto gigantesco, al quale diversi donatori internazionali hanno ribadito il loro sostegno. Fra loro, il Commissario europeo per i partenariati internazionali ha annunciato una mobilitazione immediata di 42 milioni di euro in sovvenzioni, con la possibilità di raddoppiare tale importo a breve termine. Un piano che andrebbe a vantaggio non solo della RdCongo, ma di tutto il pianeta, poiché il bacino del fiume Congo costituisce il secondo polmone verde dopo l’Amazzonia.

Potrebbe dunque non essere un caso che, nelle stesse ore in cui in Europa viene presentato questo megaprogetto, la città di Goma torna sotto minaccia diretta dei guerriglieri dell’M23, longa manus di interessi che non si fermano certo oltre confine.