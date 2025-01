Metodi alternativi? Sì, le Domeniche Bestiali sono il terreno più fertile per l’alternatività: se qualcosa deve essere fatto allora non bisogna assolutamente passare per i metodi tradizionali, è questo il mantra del dilettantismo pallonaro e giù di lì. Che sia la semplice visione di una partita o le proteste nei confronti di un arbitro che non si ritiene all’altezza, l’importante è distinguersi per originalità, pure nelle scorciatoie che si vogliono trovare.

CORRUZIONE VAR

Il bello del calcio inglese, l’abbiamo detto tante volte, è la possibilità di vivere il calcio stando praticamente a un metro dal campo, ammirare i propri beniamini da vicino, avere la possibilità di corrompere l’arbitro proponendogli prebende a tu per tu. È quanto accaduto durante Nottingham Forest-Southampton di Premier League, quando l’arbitro Anthony Taylor è andato al Var per visionare un gol potenzialmente viziato da fuorigioco per il Nottingham. I tifosi locali, posti a poca distanza dalla tv var, hanno provato a influenzare l’esito del verdetto offrendo i propri portafogli a Taylor, che ha rifiutato e annullato il gol. Alla prossima dovrebbero provare con altre offerte.

L’INGIUSTO

In alcuni casi la meraviglia del calcio dilettantistico sta nella fedeltà con cui gli arbitri riportano l’accaduto in campo, e dei giudici sportivi nel riproporli nei loro rapporti. Come nel caso della squalifica per un mese all’allenatore del Valdichiana Calcio, Prima Categoria Toscana, Simone Farnetani perché “a fine gara augurava al Direttore di Gara un male ingiusto e quindi estratta la bandierina del calcio d’angolo la gettava a terra. Di poi, offendeva l’arbitro”. Il concetto di male giusto e male ingiusto rientra nell’alta filosofia.

IL SEGRETO

Cosa fare in caso di arbitraggio sgradito? Semplice: basta far sospendere l’arbitro. È quanto ha dichiarato avrebbe fatto l’assistente arbitrale dell’Accademia Casale, squadra che milita nelle categorie giovanili piemontesi, squalificato perché “al termine della gara veniva espulso in quanto dapprima derideva l’arbitro e successivamente lo minacciava oltre a riferire ai propri giocatori la possibilità di ottenere la sospensione dell’arbitro stesso minandone così ruolo e capacità”.

CAMERA CON VISTA

Se vivi a ridosso di un campo di calcio, per quanto non sia uno degli stadi più prestigiosi al mondo, è giusto fare in modo (in qualsiasi modo, doveroso per le Domeniche Bestiali), per guardare la partita. Lo dimostra la foto che posta la pagina Facebook “Il calcio inglese” del Barnoldswick Town FC, addirittura nona divisione inglese, di un tifoso che si è costruito praticamente una tribunetta personale in giardino, alzandola abbastanza da superare le recinzioni dello stadio e vedere le partite. Memorabili anche i commenti sotto la foto, come quello di un utente che riflette: “A Milano si affitterebbe a 600 euro al mese come monolocale che affaccia su un giardino”, e qualcuno corregge anche “600 euro a settimana, non al mese”.