“Bersani? Io gli consiglio di farsi un grappino la sera, di andarsene a dormire, perché si sta rincoglionendo”. È la risposta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ad Aurora Torre, direttrice dell’emittente televisiva Telenuova, che, a margine della visita del politico al Centro di Ricerca e Sviluppo Ericsson di Pagani (Salerno), gli ha chiesto un commento sull’invito bonario dell’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, a fare un passo indietro sulla crociata per il terzo mandato (“Il compromesso è una cosa nobile quando c’è di fronte una battaglia più grande”).

De Luca non ha voluto sentire ragioni: “Io non sto facendo nessuna battaglia sul terzo mandato. Io continuo a lavorare per realizzare le cose, non perdo tempo appresso alla politica politicante. Quando parlate con me, parlate solo di problemi da risolvere, di realizzazioni. Queste sono le cose di cui mi interesso io, il resto è aria fritta – ha rincarato – Di tutti questi scienziati che parlano del terzo mandato e di queste imbecillità, quando noi stavamo in piazza per sbloccare i fondi per il Mezzogiorno, non c’era nessuno. Erano tutti al bar, alla buvette a prendersi gli aperitivi mentre noi stavamo lì in piazza a lottare”.

Ironica e sorniona la replica di Bersani che, ospite di Restart, su Rai Tre, ha commentato: “Io non mi sento rincoglionito, però non si può mai dire, quindi mi farò quel grappino lì alla sua salute. Io gli voglio bene, ma lui è fatto così: insulta. Io credo che lui abbia delle qualità, l’ho sempre detto. Adesso gli salta la catena, e mi spiace, non sarebbe il caso. Ma io lo prendo anche così com’è, non mi offendo mica“.

(Video di Telenuova)