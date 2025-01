Il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-2 del suo Paris Saint Germain ai danni del Manchester City nello scorso turno di Champions League. L’ex Milan ha il contratto in scadenza con il club francese a giugno 2026, e la trattativa per il rinnovo non decolla. Se n’è accorta l’Inter, che avrebbe in mente di tentare il colpaccio per riportarlo a Milano, ma dalla parte nerazzurra.

“Di voci ce ne sono tante e si parla tanto del mio futuro, ma la mia priorità è quella di rimanere al Paris Saint Germain perché io sto bene qui, ho legato con tutti, compagni, società tifosi, e la priorità è rinnovare il contratto”. Il portiere ha quindi ammesso che la sua volontà è quella di restare in Francia, ma nulla è ancora deciso. I rapporti con Luis Enrique non sono idilliaci: quest’anno lo spagnolo l’ha più volte fatto accomodare in panchina per far giocare Safonov, portiere russo prelavato dal Krasnodar per 20 milioni di euro.

Nell’Inter poi Donnarumma ritroverebbe tanti amici. Barella, Bastoni, Dimarco (con cui spesso scambia messaggi sui social), Frattesi, Darmian, Acerbi. E ritroverebbe anche Gianluca Spinelli, il preparatore dei portieri di Simone Inzaghi che ha lavorato a Parigi proprio con il numero 1 della Nazionale. Il futuro del capitano azzurro è quindi ancora da scrivere.