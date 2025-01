Lyudmyla Kichenok ha svelato i motivi per cui ha deciso di non stringere la mano a Kristina Mladenovic dopo l’incontro di doppio giocato agli Australian Open 2025, in una scena che ha suscitato parecchio imbarazzo tra il pubblico presente. Mladenovic aveva dichiarato subito dopo la vittoria di considerarsi lei quella offesa dal comportamento avversario. Ma tramite una storia pubblicata sui social, l’ucraina è tornata sulla questione rivelando cos’è accaduto durante il match: “Ho subito minacce verbali dirette”.

Le due tenniste si sono affrontate a Melbourne nel doppio femminile degli Australian Open 2025 con la francese che in coppia con Zhang ha avuto la meglio al terzo turno. A fine gara, l’ucraina si era rifiutata di stringere la mano all’avversaria in modo plateale sotto rete con quest’ultima che nell’intervista post match aveva spiegato il proprio punto di vista, parlando di un comportamento antisportivo delle altre due atlete: “Dovrei essere io quella offesa“, aveva affermato davanti al pubblico australiano.

Più tardi però, è arrivata la risposta di Kichenok che ha optato per raccontare la propria verità servendosi di una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: “Vorrei chiarire la situazione verificatasi durante il 3° turno degli Australian Open contro Kristina Mladenovic. Sono stata accusata pubblicamente di comportamento antisportivo e vorrei spiegarmi. Ho ricevuto minacce molto dirette dalla mia avversaria durante la partita dopo averla involontariamente colpita con una pallina. La risposta che ho ricevuto alle mie tante scuse è stata: ‘Vedi di stare attenta!'”.

????????Lyudmyla Kichenok explained why she chose not to shake hands with ????????Kristina Mladenovic after their doubles match at the Australian Open pic.twitter.com/trLbovAIJI

— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 22, 2025