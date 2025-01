Opposizioni all’attacco del governo sul caso del comandante libico Almasri, rimpatriato con un volo di Stato italiano nonostante l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità della Corte dell’Aja. Nel corso del question time con il ministro dell’Interno Piantedosi il senatore del Pd Michele Fina ha consegnato una copia di Pinocchio di Collodi al presidente La Russa destinato a Giorgia Meloni. “Vorrei fare un omaggio alla premier – ha detto – che ha promesso di dare la caccia agli scafisti lungo il globo terracqueo dell’edizione di Pinocchio di Collodi. Si ricorderà che a un certo punto Pinocchio derubato va in tribunale a denunciare il fatto e il giudice, un gorilla, lo fa arrestare in quanto innocente. Alla fine quando avverrà la scarcerazione per amnistia, Pinocchio dovrà ammettere di essere un ‘malandrino, un colpevole affinché il carceriere lo liberi. Ecco, questo è il paradosso di questo governo. Fa la faccia truce con i disperati, gli innocenti che arrivano con mezzi di fortuna e scarcera un accusato di stupri, abusi, torture e alla fine lo accompagna con volo di Stato, magari con un caffè e una maglietta omaggio della Juve. La verità è che il re è nudo e che il governo fa del sovranismo fru fru, figlio illegittimo di un nazionalismo di carta. La questione è delicata, ma gli errori procedurali non costituiscono una giustificazione; semmai un’aggravante”. Questo Governo, ha proseguito, “espone il nostro paese al ridicolo e quindi al pericolo: perché i criminali di tutto il mondo hanno visto come noi i video dell’arrivo di Almasri in Libia e lo scherno dei suoi amici verso l’Italia”.