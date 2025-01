Lorenzo Sonego cede in 4 set a Ben Shelton: sfuma dopo una grande battaglia il sogno di un posto in semifinale agli Australian Open 2025. Sulla Rod Laver Arena l’azzurro ha giocato per quasi 4 ore alle pari con il 22enne americano (numero 20 al mondo). Ha alzato bandiera bianca solamente al tie-break del quarto set, quando Shelton con alcuni vincenti micidiali ha portato a casa il match, evitando un quinto set che per lui sarebbe diventato pericolosissimo. Sonego saluta Melbourne senza rimpianti: nel suo primo quarto di finale Slam in carriera, ha dimostrato di poter stare in campo contro uno dei migliori talenti del tennis mondiale.

La cronaca del match

L’azzurro (numero 55 del mondo) ha perso in quattro set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (7-4) a favore di Shelton. Sono stati tutti set tiratissimi. Nel primo parziale solo l’americano ha avuto palle break: ha sfruttato quelle sul 4 pari per portarsi in vantaggio e poi chiudere 6-4. Sembrava potesse replicarsi lo stesso film anche nel secondo set, ma Sonego ha reagito con il break che ha portato il punteggio sul 5 pari. Poi però, sbagliando anche uno smash, ha perso nuovamente il servizio. Shelton ne ha approfittato per portarsi sul 2 a 0. Nel terzo set l’azzurro ha lottato punto a punto e sul 5-4 ha finalmente conquistato i suoi primi set point: con il secondo ha portato il match al quarto set. Un’altra battaglia, altre palle break annullate da Sonego che così è arrivato al tie-break. Qui però Shelton ha alzato ancora il livello e ha chiuso 7-4. L’americano va meritatamente in semifinale, Sonego si può godere un torneo che lo proietta vicino alla Top 30 del ranking mondiale..