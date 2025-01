Cinque milanesi sono stati denunciati con l’accusa di aver investito e non aver prestato soccorso a una turista francese, mentre scendevano sulle piste del comprensorio di Breuil, a Cervinia, nel giorno di Natale. La donna, 55 anni, aveva riportato la frattura di alcune vertebre nell’incidente.

Il gruppo di turisti italiani “pirata”, tutti di età compresa tra i 20 e i 58 anni, sono stati identificati grazie ad alcune fotografie scattate dalla figlia della vittima e agli orari degli ski pass. Dovranno rispondere di lesioni e omissione di soccorso.

Dopo essere stata investita durante una discesa a 3.000 metri di quota, la donna aveva chiesto immediatamente soccorso ai cinque sciatori, nessuno dei quali si è fermato per aiutarla. A chiamare i soccorsi è stato il marito che era alcuni metri più avanti. La vittima era però accompagnata dalla figlia che non ha esitato a fotografare il gruppo fornendo immagini utili alla polizia in modo che potesse identificarli.