Una partita semplicemente incredibile. Il Barcellona vince per 4-5 un match assurdo in casa del Benfica. I portoghesi dominano il primo tempo con una tripletta di Pavlidis, mentre per i catalani va a segno Lewandowski su rigore. Nella ripresa un altro penalty del bomber polacco, una gol di Garcia e una doppietta di Raphinha (gol vittoria nell’ultimo minuto di recupero) consentono al Barça di ottenere i tre punti nonostante un autogol di Araujo. La squadra di Flik, prossima avversaria dell’Atalanta, è sicura di accedere direttamente agli ottavi di finale evitando i playoff. Nella sua sua spettacolarità, il match si è contraddistinto non solo per il numero di gol, ma anche per come alcuni di questi sono arrivati. E immancabili episodi arbitrali destinati a far discutere.

Il primo sbalorditivo colpo di scena riguarda l’ex portiere della Juventus Wojciech Szczęsny. Al 21esimo minuto, sul risultato di 1-1, il polacco è uscito dalla porta per anticipare l’attaccante avversario, ma ha centrato clamorosamente il proprio difensore Alejandro Baldè permettendo a Pavlidis di realizzare il suo secondo gol.

Poco dopo, al 27esimo, l’arbitro assegna un calcio di rigore che trova difficili spiegazioni. L’ala dei portoghesi Kerem Aktürkoğlu punta e salta il portiere del Barcellona con una sorta di pallonetto. Il piede del turco sfiora però in maniera lievissima il corpo del polacco, ma il direttore di gara assegna senza pensarci troppo il penalty che sarà poi trasformato ancora una volta da Pavlidis, autore della terza tripletta più veloce di sempre in Champions League da inizio partita. Al 64esimo poi, il Barcellona accorcia le distanze grazie a un regalo del portiere avversario Trubin. Con un rinvio dalla propria area, colpisce sul volto Raphinha e il pallone entra in porta. Al minuto 75 viene assegnato un nuovo calcio di rigore al Barcellona molto discutibile: Yamal tenta lo sfondamento in area, Carreras tenta di ostacolarlo usando un po’ il braccio sulla spalla dell’attaccante che si lascia palesemente cadere. L’arbitro indica il dischetto e Lewandowski accorcia ancora, portando il punteggio sul 4-3 per il Benfica. Dopo aver trovato il pareggio con un colpo di testa di Eric Garcia, il Barcellona completa la rimonta con Raphinha che si lancia in contropiede all’ultimo minuto di recupero. Che ci crediate o meno, il tabellone dice 4-5 per gli spagnoli. Siamo solo a gennaio, ma potrebbe essere già stata la partita dell’anno.