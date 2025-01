Il Fenerbahce di Jose Mourinho ha chiuso il colpo Milan Skriniar. I turchi hanno trovato un accordo col Paris Saint-Germain per portare il difensore centrale ex Inter a Istanbul. Lo slovacco è già arrivato in Turchia, pronto a diventare un calciatore gialloblù in prestito oneroso per 2 milioni di euro. Termina così un’avventura infelice per il calciatore in Francia. Non sicuramente da un punto di vista economico (guadagnava 9 milioni di euro netti), ma da un punto di vista sportivo la sua esperienza con i parigini è stata un fallimento totale. Questa stagione ha giocato solo 5 partite in Ligue 1, mentre a partire dal suo addio all’Inter avvenuto nel 2023, Skriniar ha collezionato in totale 37 presenze tra campionato e coppe con un solo gol segnato.

Sfuma dunque uno degli obiettivi di mercato di Juventus e Napoli. Il classe 1995 non tornerà in Italia. Dopo l’ipotesi di un possibile sbarco alla corte di Antonio Conte nell’ambito dell’affare Kvaratskhelia, il difensore slovacco ripartirà dalla Turchia. È infatti certo il suo passaggio al Fenerbahce. L’ex nerazzurro, dunque, ritroverà Edin Dzeko, con il quale ha condiviso l’esperienza tra le fila degli uomini d’Inzaghi. In giornata sono già programmate le visite mediche prima della firma sul contratto. Lo stesso club ha di fatto ufficializzato l’arrivo del calciatore tramite un post pubblicato sui propri account social.