“Questo governo ha un comportamento inaccettabile, un noto trafficante di essere umani è stato arrestato ma per problemi di procedure è stato liberato e mandato in Libia con un volo di Stato. Meloni venga in Aula e Nordio si dimetta, c’è stata una omissione per liberare un criminale. Liberano i trafficanti, anziché metterli in carcere, si dovrebbero vergognare”. Lo ha detto il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, in piazza Montecitorio: “Caso Santanchè? È una ministra sotto processo per falso in bilancio e frode ai danni dello Stato, deve lasciare”.