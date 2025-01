La furia rifondatrice di Donald Trump non si ferma sui particolari, e a volte finisce per colpire al vuoto. In mezzo all’ondata di ordini esecutivi firmati nel primo giorno alla Casa Bianca, il nuovo presidente Usa ha preso di mira anche il fondatore della ong umanitaria World Central Kitchen, lo chef spagnolo naturalizzato statunitense José Andrés.

Joe Biden aveva assunto Andrés come consulente per lo sport e la nutrizione della sua amministrazione, a marzo del 2022. A inizio di quest’anno ha insignito anche Andrés con la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. La ong World Central Kitchen è stata impegnata, tra gli altri progetti, anche a Gaza, dove ha gestito per un periodo l’invio di cibo attraverso il fallimentare progetto del molto galleggiante costruito dalla marina statunitense. Ad aprile dell’anno scorso sette operatori umanitari dell’ong sono stati uccisi da un raid israeliano mentre viaggiavano su un’auto con insegne riconoscibili.

“Il nostro primo giorno alla Casa Bianca non è finito”, ha detto il leader repubblicano sul suo social Truth, annunciando la mossa come parte della revisione generale di un migliaio di nomine fatte dal predecessore democratico. Sempre lunedì con un post Trump aveva annunciato il licenziamento di quattro alti funzionari della Casa Bianca, annunciando che proseguirà con “altri mille” dipendenti. Come per gli altri casi, anche nel caso di Andrés il motivo del licenziamento è il fatto che “non è allineato con la nostra visione di rendere l’America di nuovo grande” (Make america great again)

Nello stesso post, Trump ha dichiarato che licenziava anche il generale dell’esercito americano in pensione Mark Milley, che è stato molto critico nei suoi confronti, dal ruolo di consigliere. Per tutti ha usato il motto ripreso dal suo programma di inizi anni 2000 The apprentice: “You’re fired”, ‘sei licenziato’.

Il problema con Andrés è che l’incarico era già stato terminato dal diretto interessato. Il fondatore di Wck ha spiegato infatti ieri su X che il suo mandato di due anni era già scaduto, e di non averne chiesto il rinnovo. Andrés ha anche ricordato che l’incarico era a titolo gratuito.

I submitted my resignation last week…my 2 year term was already up ????‍♂️???? I was honored to serve as co-chair of the President’s Council on Sports, Fitness, and Nutrition. My fellow council members – unpaid volunteers like me – were hardworking, talented people who inspired me… https://t.co/8U1l7IoYVp — Chef José Andrés ????️???????? (@chefjoseandres) January 21, 2025

Andrés è stato inserito nel 2012 e poi nel 2018 tra le 100 persone più influenti al mondo secondo il magazine Time. Nel 2015 era già stato premiato dall’allora presidente Barack Obama con la National Humanities Medal.