Il tanto atteso accordo di cessate il fuoco a Gaza dovrebbe essere visto come il risultato di circostanze oggettive, principalmente la convergenza di interessi tra due amministrazioni americane: l’amministrazione uscente di Biden, desiderosa di ottenere un cessate il fuoco nei suoi ultimi giorni, e l’amministrazione entrante di Trump, intenzionata a iniziare il suo mandato con un progresso significativo sul dossier di Gaza. Questo allineamento di interessi ha creato pressioni difficili da ignorare per tutte le parti, rendendo possibile il cessate il fuoco. Tuttavia, questo accordo provvisorio non può essere considerato la fine della crisi iniziata a Gaza e diffusasi in tutta la regione. Nel migliore dei casi, potrebbe portare un sollievo umanitario significativo a Gaza.

Con l’insediamento del presidente Trump, a cui si attribuisce praticamente il merito di aver raggiunto questo accordo, Israele potrebbe avanzare su diverse questioni irrisolte, in particolare quelle relative alla sicurezza e alle minacce ai suoi confini. L’accettazione del cessate il fuoco a Gaza da parte di Netanyahu può essere vista come l’apertura della porta a due principali questioni. La prima è interna: riguarda il suo governo e le alleanze politiche interne, in particolare ciò che Netanyahu potrebbe offrire a Smotrich in termini di concessioni per ottenere la sua accettazione della prima fase dell’accordo, soprattutto dopo le dimissioni di Ben Gvir. Ciò potrebbe significare attribuire a Smotrich concessioni soddisfacenti sulla questione che lo ha coinvolto maggiormente di recente, vale a dire la Cisgiordania e l’annuncio ufficiale dell’annessione di alcune sue parti.

La seconda è americana: Netanyahu cercherà probabilmente di affrontare questioni irrisolte riguardanti Iraq, Iran e Yemen, che sono priorità assolute per Israele. La fase iniziale delle relazioni con la nuova amministrazione americana potrebbe concentrarsi su obiettivi condivisi. Le concessioni presentate oggi come quelle che hanno costretto Israele ad accettare il cessate il fuoco offrono a Netanyahu una leva significativa per spingere avanti su altri fronti, soprattutto mentre l’amministrazione Trump si posiziona come mediatrice di pace e stabilità regionale. Ciò richiederà di affrontare questioni di sicurezza irrisolte, tra cui l’influenza iraniana nella regione, dall’Iraq allo Yemen e persino all’interno dell’Iran stesso.

Per Hamas, la prossima battaglia sarà politica a ogni livello: palestinese, arabo e internazionale. Il movimento deve considerare seriamente l’adozione di politiche più vicine al pragmatismo politico e sviluppare soluzioni per evitare futuri bersagli. Gli approcci utilizzati durante la fase di negoziazione non saranno sufficienti per la fase post-negoziazione. Sebbene il raggiungimento del cessate il fuoco sia una tappa significativa, non può essere paragonato alle sfide interne che tutti a Gaza devono affrontare. Ciò richiede una vera revisione interna, non solo delle strategie, dei metodi e dei leader del movimento che hanno dominato la scena nella fase passata, ma anche delle sue relazioni con gli stati arabi e del ruolo che può svolgere in futuro. In particolare, poiché l’internazionalizzazione di Gaza è diventata inevitabile, a partire dagli sforzi di soccorso umanitario e fino al più ampio processo di ricostruzione e alla supervisione internazionale della situazione interna di Gaza, inclusi i suoi confini e passaggi.

Simile all’accordo con il Libano, il cessate il fuoco a Gaza appare accettabile nella sua fase iniziale. Tuttavia, sarà indubbiamente più fragile nelle fasi successive, specialmente date le contraddizioni tra alcune delle sue disposizioni e il desiderio di Israele di mantenere un controllo di sicurezza rigoroso. Ciò include questioni relative alla sicurezza, alla sorveglianza e alla gestione delle frontiere, nonché il diritto rivendicato da Israele di condurre operazioni contro ciò che percepisce come minacce alla sicurezza.